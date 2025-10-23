10°C 24°C
Homem condenado por estuprar criança é preso em hospital da região

Polícia foi acionada após o indivíduo chegar embriagado e causar transtornos no hospital de Arapoti, ele estava com o mandado de prisão em aberto

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/10/2025 às 16h12
Homem condenado por estuprar criança é preso em hospital da região
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um homem de 36 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso nesta quarta-feira (22) após causar transtornos no Hospital 18 de Dezembro, em Arapoti, nos Campos Gerais. O indivíduo estava com um mandado de prisão em aberto.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem embriagado estava causando transtornos no Hospital 18 de Dezembro. Diante do chamado, a equipe foi até a unidade de saúde para averiguar a situação.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas ao averiguar os documentos do indivíduo, os policiais encontraram um mandado de prisão em aberto onde o homem havia sido condenado a quase 10 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

Frente aos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado ao Depen onde permanece a disposição da Justiça.

