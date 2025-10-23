10°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Caso de criança com bombons envenenados não aconteceu no Norte Pioneiro

Imagens acompanhadas de um áudio estão se espalhando pelas redes sociais e sendo atribuídas a municípios da região, mas suposto caso aconteceu no interior de São Paulo

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/10/2025 às 15h59
Caso de criança com bombons envenenados não aconteceu no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Imagens de bombons envenenados acompanhados de um áudio onde um homem diz que sua prima chegou em casa com os doces se espalharam nas redes sociais nesta semana. A situação está sendo atribuída a diferentes municípios do Norte Pioneiro, como no caso de Santo Antônio da Platina, mas de acordo com as informações apuradas pela Folha, o caso aconteceu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

A informação que tem causado preocupação em moradores da região está sendo divulgada com imagens de bombons envenenados acompanhada de um áudio onde um homem relata a um pastor que sua sobrinha chegou com os doces em casa após ganhar de um homem na porta da escola em que ela estuda.

No áudio, o homem pede que o pastor avise o grupo da igreja dizendo que a prima chegou em casa com bombons e paçoquinhas dizendo que um empresário entregou os doces em frente à escola e, ao checar os doces, encontraram venenos como chumbinho.

Após apuração da Folha, a única referência ao áudio é do dia 21 de novembro informando que a situação aconteceu em uma escola em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, não havendo registro policiais em municípios do Norte Pioneiro. Além disso, também há registro do áudio circulando e sendo atribuído a outras cidades de todo o país.

Apesar da situação não ter ocorrido na região, a orientação da Polícia é para que os pais estejam atentos a este tipo de situação e, principalmente, orientem seus filhos a não aceitarem doces ou qualquer tipo de “presente” ou “doação de estranhos”, assim como, não consumir estes alimentos de origem suspeita que podem estar envenenados ou adulterados.

Em casos de suspeita, a situação deve ser comunicada a equipe da Polícia Militar através do telefone 190.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Carrinho será entregue para Cheroso ainda nesta sexta-feira (17), em um ato que promete emocionar a cidade. Foto: Divulgação
DA PERDA À ESPERANÇA Há 6 dias

Moradores se unem e constroem novo carrinho para catador de Santo Antônio da Platina

Vanderlei, o Cheroso, perdeu seu carrinho em um incêndio, mas a comunidade se uniu e construiu um novo para ele, além de comprar roupas, sapatos, perfumes e outros presentes para o catador

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Polícia prende suspeitos após assalto com reféns no Norte Pioneiro

Criminosos invadiram a conveniência de um posto de combustíveis em Santo Antônio da Platina

 Acidente aconteceu em uma curva acentuada, que dá acesso à PR-436. Foto: Divulgação
ACIDENTE Há 1 semana

Motorista fica ferido após perder o controle e capotar carro em Santo Antônio da Platina

Acidente aconteceu na manhã da última sexta-feira (10); homem de 60 anos foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal

 Foto: Divulgação
ATROPELAMENTO Há 2 semanas

Motorista atropela boi solto na rodovia e duas pessoas ficam feridas em Santo Antônio da Platina

Acidente aconteceu na noite do último sábado (04); vítimas foram socorridas com ferimentos

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Norte Pioneiro registra segunda morte por afogamento em menos de uma semana

Homem morreu após desaparecer nas águas de uma represa no Distrito da Platina, em Santo Antônio da Platina

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados