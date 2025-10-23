Caso de criança com bombons envenenados não aconteceu no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Imagens de bombons envenenados acompanhados de um áudio onde um homem diz que sua prima chegou em casa com os doces se espalharam nas redes sociais nesta semana. A situação está sendo atribuída a diferentes municípios do Norte Pioneiro, como no caso de Santo Antônio da Platina, mas de acordo com as informações apuradas pela Folha, o caso aconteceu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A informação que tem causado preocupação em moradores da região está sendo divulgada com imagens de bombons envenenados acompanhada de um áudio onde um homem relata a um pastor que sua sobrinha chegou com os doces em casa após ganhar de um homem na porta da escola em que ela estuda.

No áudio, o homem pede que o pastor avise o grupo da igreja dizendo que a prima chegou em casa com bombons e paçoquinhas dizendo que um empresário entregou os doces em frente à escola e, ao checar os doces, encontraram venenos como chumbinho.

Após apuração da Folha, a única referência ao áudio é do dia 21 de novembro informando que a situação aconteceu em uma escola em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, não havendo registro policiais em municípios do Norte Pioneiro. Além disso, também há registro do áudio circulando e sendo atribuído a outras cidades de todo o país.

Apesar da situação não ter ocorrido na região, a orientação da Polícia é para que os pais estejam atentos a este tipo de situação e, principalmente, orientem seus filhos a não aceitarem doces ou qualquer tipo de “presente” ou “doação de estranhos”, assim como, não consumir estes alimentos de origem suspeita que podem estar envenenados ou adulterados.

Em casos de suspeita, a situação deve ser comunicada a equipe da Polícia Militar através do telefone 190.