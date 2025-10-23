10°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Festival de Balonismo vai colorir o céu de Siqueira Campos neste domingo

Atividade será realizada na Praça do Santuário a partir das 10h; moradores também podem se aventurar

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
23/10/2025 às 13h17
Foto: Naiara Biazoto / Prefeitura de Rio Branco do Ivaí

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - O Norte Pioneiro está em ritmo de esporte e adrenalina desde o dia 11, com a realização dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs). Nesta semana, o evento chegou a Siqueira Campos, que neste domingo (26) será palco de uma das atrações mais aguardadas: o festival de Balonismo. A atividade promete transformar o céu da cidade em um espetáculo de cores e encantamento, a partir das 10h, na Praça do Santuário.

Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), os Jogos de Aventura e Natureza unem modalidades de terra, água e ar em um formato inovador e itinerante. A proposta vai além da prática esportiva: busca aproximar a comunidade das atividades ao ar livre, destacar as belezas naturais do Paraná e impulsionar o turismo esportivo nas regiões-sede.

A edição no Norte Pioneiro envolve sete cidades - Tibagi, Tomazina, Siqueira Campos, Carlópolis, Ribeirão Claro, Japira e Jacarezinho - e tem movimentado a economia local. Hotéis, restaurantes e comércios registram aumento na procura, reflexo direto da presença de atletas, equipes técnicas e visitantes. O evento reforça o papel do esporte como ferramenta de desenvolvimento regional, gerando impacto positivo e duradouro nas comunidades participantes.

Em Siqueira Campos, a programação vem empolgando o público desde o início da semana. A cidade já recebeu competições de canoagem de velocidade, apresentações de wheeling, simulador de carros, disputas de Cross Games e o animado Jogo das Estrelas no último final de semana. Agora, o foco se volta para o céu: o festival de Balonismo promete ser o grande destaque, reunindo moradores e turistas para um espetáculo visual que combina esporte, natureza e emoção.

Com a expectativa de atrair um grande público, o evento deve consolidar Siqueira Campos como um dos pontos altos desta etapa dos Jogos. Além da beleza dos balões, a iniciativa reforça o espírito dos JANs - conectar pessoas, promover experiências únicas e valorizar as paisagens e o potencial turístico do Paraná. Neste domingo, o colorido dos balões será o símbolo perfeito dessa celebração ao ar livre que une esporte, lazer e comunidade.

Além dos Jogos, os moradores também podem desfrutar de momentos de lazer com o tradicional Festival da Família, com brinquedos infláveis, apresentações culturais e atividades recreativas para todas as idades. Os Jogos também acontecem em outras cidades da região.

