EPR Litoral Pioneiro inicia nova fase de obras em rodovias da região

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A EPR Litoral Pioneiro iniciou nesta semana uma nova etapa de obras nas rodovias sob sua concessão nos Campos Gerais e do Norte Pioneiro. A chamada fase de recuperação contempla trabalhos mais profundos e robustos nas rodovias PR-151, PR-092, BR-153 e BR-369, além da construção de um Ponto de Parada de Descanso para caminhoneiros e de postos policiais.

“Após a finalização dos trabalhos iniciais, realizados no primeiro ano de concessão e que tiveram objetivo de incrementar a segurança e a trafegabilidade, a fase de recuperação vai elevar a qualidade das rodovias administradas. É um trabalho mais profundo e robusto”, explica o diretor de Engenharia da EPR Litoral Pioneiro, Juarez Cordeiro.

O trabalho atende às particularidades das rodovias. Na PR-151 será realizado o trabalho de fresagem e microrrevestimento asfáltico, entre Ponta Grossa e Jaguariaíva. Já a PR-092 irá receber a reciclagem do pavimento e fresagem em diversos pontos do trecho sob concessão, entre Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina, enquanto na BR-153 o trabalho será realizado, entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. A previsão é que as obras durem até fevereiro de 2026.

Durante a realização desses serviços, os trechos de pista simples terão o fluxo de veículos operando em “Pare e Siga”. Além disso, a concessionária irá realizar operações especiais em todos os pontos de obras, para garantir a execução otimizada e segura do trabalho e reduzir ao máximo o impacto no conforto dos usuários. Por isso, a sinalização será reforçada e a comunicação com motoristas e moradores das regiões será constante.

A orientação aos motoristas e moradores das localidades que receberão esses benefícios é que respeitem a sinalização empregada e, se possível, programem suas viagens e trajetos considerando o período de obras. O número 0800 277 0153 está disponível para informações ou acionamentos em caso de emergência e também atende pelo WhatsApp.

Parada para descanso

A nova etapa de obras na região contempla ainda a criação de uma importante estrutura para o conforto dos caminhoneiros que circulam pelas rodovias: o Ponto de Parada e Descanso no km 209,650 da PR-092, em Arapoti. A estrutura de quase 400m² está em fase de construção da rodovia e terá área para descanso, refeitório equipado com aparelho de micro-ondas e bebedouro, lavanderia, banheiros com chuveiros e fraldário.

O pátio de estacionamento e manobra terá 16.000m², com 61 vagas seguras para estacionamento, entre elas 42 vagas com 30m de comprimento destinadas a veículos bi-trem de nove eixos e outras 19 vagas com 20m de comprimento onde poderão estacionar caminhões bi-trens de sete eixos. Todas as vagas terão largura padrão de 4m. A previsão de entrega da estrutura é fevereiro de 2027.

A EPR Litoral Pioneiro trabalha também na construção de duas unidades operacionais da Polícia Rodoviária Federal. Os postos serão construídos na BR-153, km 47,240, em Santo Antônio da Platina, e na BR-369, em Bandeirantes, no km 61,340.