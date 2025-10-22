10°C 24°C
Prefeitura de Arapoti repassa R$ 120 mil ao Lar Recanto dos Idosos para melhorias no atendimento

Recursos do Fundo Municipal do Idoso e do Imposto de Renda serão aplicados em materiais de uso permanente na instituição

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
22/10/2025 às 16h58
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti formalizou, na última semana, o repasse de R$ 120 mil ao Lar Recanto dos Idosos. O convênio foi assinado pelo prefeito Irani Barros, em cerimônia realizada na sede do Executivo municipal, com a presença da secretária de Assistência Social, Débora Campos, da equipe gestora e do presidente da instituição, Carlos Henrique Guimarães.

Os recursos são provenientes da arrecadação do Imposto de Renda e de um aporte financeiro do Governo do Estado do Paraná, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O valor será destinado à aquisição de materiais de uso permanente, com o objetivo de aprimorar a estrutura física e a qualidade dos serviços oferecidos aos residentes do Lar Recanto dos Idosos.

A instituição é uma das principais entidades de acolhimento de pessoas idosas em Arapoti e desempenha papel fundamental no atendimento social e de saúde à população com mais de 60 anos. A renovação do convênio garante a continuidade das ações de cuidado, conforto e segurança aos moradores, além de fortalecer a rede de proteção social no município.

Durante o ato de assinatura, os representantes do Lar e da Secretaria de Assistência Social destacaram a importância da destinação dos recursos para modernizar equipamentos e ampliar a capacidade de atendimento da entidade. A medida integra a política municipal voltada à valorização e à melhoria das condições de vida da população idosa.

O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é alimentado por doações dedutíveis do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas, além de repasses estaduais e municipais. Esses recursos financiam projetos e instituições que atuam na promoção do envelhecimento saudável, na assistência e na defesa dos direitos da pessoa idosa.

O repasse reforça o compromisso da administração municipal em apoiar entidades locais que prestam serviços sociais essenciais, fortalecendo as políticas públicas voltadas ao cuidado com os idosos em Arapoti.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
