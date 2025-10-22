Homens armados invadem residência e vítimas vivem terror durante assalto

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Três pessoas viveram momentos de terror durante um assalto a mão armada registrado no fim da tarde terça-feira (21) no município de Arapoti, nos Campos Gerais. Três homens invadiram a residência, renderam os moradores e levaram o carro das vítimas. Um suspeito acabou preso.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de assalto a mão armada. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, as vítimas relataram que estavam prestando serviços na residência quando foram rendidas por três homens, sendo que dois deles estavam armados e anunciaram o assalto. Em seguida, os suspeitos fugiram levando aparelhos celulares e um automóvel VW Jetta.

Diante da situação as equipes deram início as diligências em busca dos suspeitos recebendo a informação de que o veículo havia seguido em direção a Ventania e, durante o patrulhamento pela região, uma equipe da Rotam encontrou o automóvel na zona rural de Piraí do Sul.

Além de recuperar o automóvel, os policiais ainda abordaram um indivíduo de 26 anos que acabou confessando a participação no crime e foi preso. Já os outros comparsas conseguiram fugir e, até o fechamento desta edição, não haviam sido capturados.

Frente aos fatos, o veículo e objetos recuperados, assim como o suspeito preso, foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.