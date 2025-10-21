Paraná registrou três mortes por escorpião em 2025 sendo todas no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Este ano tem sido difícil para os moradores do Norte Pioneiro. Em menos de dois meses, a região foi palco de uma sequência de tragédias: três crianças perderam a vida após serem picadas por escorpiões. O que torna a situação ainda mais alarmante é o fato de que essas foram as únicas mortes registradas em todo o Estado causadas por esses animais neste ano.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (20), o Paraná já ultrapassou a marca de cinco mil casos de acidentes com escorpiões só neste ano. Entre eles, estão as três mortes registradas em municípios que fazem parte da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho – justamente onde a situação tem sido mais crítica e preocupante.

A primeira vítima foi o pequeno Bernardo Gomes de Oliveira, de apenas 3 anos. O caso aconteceu em Cambará, e a morte do menino foi confirmada no dia 15 de setembro. A história de Bernardo é um alerta duro sobre como esses acidentes podem acontecer com qualquer um, em situações do dia a dia. Ele foi picado ao calçar o tênis para sair com os pais - o escorpião estava escondido dentro do sapato.

Menos de dez dias depois, mais uma tragédia abalou a região - dessa vez em Jacarezinho. A vítima foi a pequena Helena Gabrielly, de apenas 4 anos. Ela foi picada por um escorpião no dia 24 de setembro, enquanto brincava dentro de casa. Mesmo com atendimento médico, Helena não resistiu e faleceu dois dias depois, deixando a comunidade em luto e ainda mais preocupada com o aumento desses casos.

Em menos de 20 dias, a região enfrentou mais uma perda dolorosa: Thaygo Henrique Bara Milani, de 12 anos, também foi vítima de um escorpião. O garoto foi picado por um escorpião-amarelo em Cambará, no momento em que tentava pegar um carrinho de brinquedo que havia caído atrás do sofá. O acidente aconteceu justamente na tarde do Dia das Crianças, em 12 de outubro. Apesar dos esforços médicos, Thaygo não resistiu e faleceu na noite do dia seguinte.

Além dos casos que resultaram nas mortes destas três crianças, a Regional de Saúde de Jacarezinho - que abrange 22 municípios da região – registrou 423 acidentes com escorpiões neste ano. Destes, 115 foram em Cambará. “Nosso papel é orientar e proteger a população. A informação é a primeira barreira contra o risco, por isso estamos reforçando a divulgação de medidas simples de prevenção que podem salvar vidas”, destacou o secretário estadual da Saúde interino, César Neves.

Jaboti, uma das cidades que fazem parte da Regional, emitiu um alerta no último final de semana devido ao aumento de escorpiões encontrados na cidade. Outros municípios, como Wenceslau Braz, iniciaram ações para conscientizar os moradores.

Com o aumento dos casos, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deu início a uma campanha de conscientização voltada aos moradores da região. A ação começou nesta segunda-feira e tem como foco alertar a população sobre os riscos e cuidados para evitar acidentes com escorpiões. Folders informativos estão sendo distribuídos em unidades de saúde, escolas e pontos de grande circulação nos municípios que fazem parte da 19ª Regional de Saúde.

Como a maioria dos casos tem ocorrido em Cambará, a 19ª Regional de Saúde, com apoio da Sesa e do Governo do Estado, coordenou a adaptação de uma estrutura na cidade para armazenar soros antivenenos. Com essa mudança, Cambará passa a fazer parte da rede de referência no atendimento a casos graves de picadas de escorpiões, aranhas e cobras. Isso significa que, a partir de agora, pacientes da própria cidade e também de municípios vizinhos poderão receber atendimento rápido e mais eficiente, o que aumenta as chances de salvar vidas.