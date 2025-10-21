8°C 21°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Paraná registrou três mortes por escorpião em 2025 sendo todas no Norte Pioneiro

De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde, todas as vítimas são crianças e os óbitos aconteceram nos municípios de Cambará e Jacarezinho

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
21/10/2025 às 17h17
Paraná registrou três mortes por escorpião em 2025 sendo todas no Norte Pioneiro
A 19ª Regional de Saúde soma 423 acidentes com escorpiões neste ano, sendo que 115 foram na cidade de Cambará. Foto: Sesa

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Este ano tem sido difícil para os moradores do Norte Pioneiro. Em menos de dois meses, a região foi palco de uma sequência de tragédias: três crianças perderam a vida após serem picadas por escorpiões. O que torna a situação ainda mais alarmante é o fato de que essas foram as únicas mortes registradas em todo o Estado causadas por esses animais neste ano.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (20), o Paraná já ultrapassou a marca de cinco mil casos de acidentes com escorpiões só neste ano. Entre eles, estão as três mortes registradas em municípios que fazem parte da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho – justamente onde a situação tem sido mais crítica e preocupante.

A primeira vítima foi o pequeno Bernardo Gomes de Oliveira, de apenas 3 anos. O caso aconteceu em Cambará, e a morte do menino foi confirmada no dia 15 de setembro. A história de Bernardo é um alerta duro sobre como esses acidentes podem acontecer com qualquer um, em situações do dia a dia. Ele foi picado ao calçar o tênis para sair com os pais - o escorpião estava escondido dentro do sapato.

Menos de dez dias depois, mais uma tragédia abalou a região - dessa vez em Jacarezinho. A vítima foi a pequena Helena Gabrielly, de apenas 4 anos. Ela foi picada por um escorpião no dia 24 de setembro, enquanto brincava dentro de casa. Mesmo com atendimento médico, Helena não resistiu e faleceu dois dias depois, deixando a comunidade em luto e ainda mais preocupada com o aumento desses casos.

Em menos de 20 dias, a região enfrentou mais uma perda dolorosa: Thaygo Henrique Bara Milani, de 12 anos, também foi vítima de um escorpião. O garoto foi picado por um escorpião-amarelo em Cambará, no momento em que tentava pegar um carrinho de brinquedo que havia caído atrás do sofá. O acidente aconteceu justamente na tarde do Dia das Crianças, em 12 de outubro. Apesar dos esforços médicos, Thaygo não resistiu e faleceu na noite do dia seguinte.

Além dos casos que resultaram nas mortes destas três crianças, a Regional de Saúde de Jacarezinho - que abrange 22 municípios da região – registrou 423 acidentes com escorpiões neste ano. Destes, 115 foram em Cambará. “Nosso papel é orientar e proteger a população. A informação é a primeira barreira contra o risco, por isso estamos reforçando a divulgação de medidas simples de prevenção que podem salvar vidas”, destacou o secretário estadual da Saúde interino, César Neves.

Jaboti, uma das cidades que fazem parte da Regional, emitiu um alerta no último final de semana devido ao aumento de escorpiões encontrados na cidade. Outros municípios, como Wenceslau Braz, iniciaram ações para conscientizar os moradores.

Com o aumento dos casos, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deu início a uma campanha de conscientização voltada aos moradores da região. A ação começou nesta segunda-feira e tem como foco alertar a população sobre os riscos e cuidados para evitar acidentes com escorpiões. Folders informativos estão sendo distribuídos em unidades de saúde, escolas e pontos de grande circulação nos municípios que fazem parte da 19ª Regional de Saúde.

Como a maioria dos casos tem ocorrido em Cambará, a 19ª Regional de Saúde, com apoio da Sesa e do Governo do Estado, coordenou a adaptação de uma estrutura na cidade para armazenar soros antivenenos. Com essa mudança, Cambará passa a fazer parte da rede de referência no atendimento a casos graves de picadas de escorpiões, aranhas e cobras. Isso significa que, a partir de agora, pacientes da própria cidade e também de municípios vizinhos poderão receber atendimento rápido e mais eficiente, o que aumenta as chances de salvar vidas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Caravanistas conheceram 10 cidades da região, levando atrações culturais e a vida sobre rodas. Foto: Divulgação
TURISMO SOBRE RODAS Há 1 semana

Caminhos do Paraná levou atrações para mais de 200 mil pessoas e movimentou mais de R$ 500 mil no Norte Pioneiro

Caravana com 25 trailers e motorhomes percorreu a região turística de Angra Doce, contribuindo para fortalecer o turismo sobre rodas e criar pontos de apoio aos aventureiros

 Ao centro, Emanuel Cavalar, ao lado do vice-governador Darci Piana (direita) e Norberto Ortigara (esquerda). Foto: Arquivo Pessoal
POLÍTICA POR PAIXÃO Há 3 semanas

Com raízes em Wenceslau Braz, Emanuel Cavalar assume papel de destaque na Casa Civil do Paraná

Aos 29 anos, Cavalar tem se consolidado como um jovem promissor na gestão pública e política do Estado; com experiência no Governo, Emanuel deixou Curitiba para ajudar o Norte Pioneiro

 Valor foi anunciado nesta quarta-feira (01). Foto: Divulgação
INVESTIMENTOS Há 3 semanas

Governo do Estado destina mais de R$ 96 milhões para municípios da Amunorpi

Emenda foi destinada para a aquisição de maquinários, auxiliando na conservação de estradas rurais do Norte Pioneiro

 Mais de 1,2 mil peregrinos saíram da Catedral de Jacarezinho em direção ao Santuário. Foto: Divulgação
DEVOÇÃO Há 3 semanas

Peregrinação ao Santuário de São Miguel Arcanjo reuniu mais de 1,2 mil devotos em Bandeirantes

Caminhada dos fiéis começou em Jacarezinho em direção ao Santuário, como forma de devoção e celebração religiosa

 Foto: Ilustrativa - Maycon Zanata
ALERTA DE TEMPESTADE Há 3 semanas

Cidades da região estão em alerta de tempestades nesta quarta-feira

INMET alerta para chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo nas próximas horas

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados