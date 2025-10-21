8°C 21°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

AGU diz que Diário Oficial Eletrônico não substitui jornal impresso

Parecer assinado pelo advogado da União aponta que a ausência de edição impressa no Diário Oficial impede que ele seja classificado como veículo de grande circulação

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
21/10/2025 às 14h27
AGU diz que Diário Oficial Eletrônico não substitui jornal impresso
Documentos devem ser publicados em versões impressa e digital. Foto: Ilustrativa

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A Advocacia-Geral da União (AGU) concluiu que o Diário Oficial, atualmente disponível apenas em formato digital, não pode ser considerado jornal de grande circulação para cumprimento das publicações legais obrigatórias de empresas. O parecer foi emitido após consulta do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (Drei) e da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).

O entendimento da AGU reforça que a legislação — especialmente a Lei das Sociedades por Ações (Lei das S.A.) e o Código Civil — exige que documentos como balanços patrimoniais, atas e editais sejam publicados em veículos com versão impressa e digital.

Publicação deve ser híbrida

De acordo com o parecer nº 00074/2025, assinado pelo advogado da União Luiz Gustavo Barbosa Leite, a norma exige que as publicações legais ocorram em jornais de grande circulação editados na localidade da sede da empresa, com versão impressa resumida e divulgação digital completa.

A ausência de edição impressa no Diário Oficial, segundo o documento, impede que ele seja classificado como veículo de grande circulação. O texto também menciona a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que validou a exigência de publicações híbridas ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7194, por entender que garantem transparência e acesso à informação.

Entidades defendem publicidade em jornais

Para a Associação Nacional de Jornais (ANJ), o parecer da AGU resguarda o papel da imprensa profissional na publicidade legal. “A decisão joga luz sobre tentativas de driblar a legislação, que é clara ao exigir a versão impressa como requisito de publicidade legal”, disse o presidente-executivo da ANJ, Marcelo Rech.

A Associação Brasileira de Publicidade Legal (Abralegal) também se manifestou, afirmando que a medida da AGU “consolida uma interpretação coerente com o ordenamento jurídico” e reafirma a importância da transparência no ambiente de negócios. Em nota, a entidade destacou:

“O Diário Oficial, por ser exclusivamente digital e de natureza oficial, não atende ao requisito de grande circulação exigido pela Lei das S.A. Publicação obrigatória deve ser híbrida: resumo impresso e íntegra digital certificada”.

O parecer já foi encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e deve servir como referência para futuras decisões das Juntas Comerciais em todo o país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
EM CRISE Há 5 dias

Com as contas no vermelho e sem dinheiro nem para demissões, Correios buscam empréstimo de R$ 20 bilhões

Empresa acumula 12 trimestres de prejuízos. Primeiro semestre de 2025 encerrou com saldo negativo de R$ 4,3 bilhões. Para ampliar receitas, empresa deve lançar novos produtos.

 Socorristas choraram após tentarem e reanimação e a criança não voltar. Foto: João Frigério
GIRO PELO PARANÁ Há 5 dias

Socorristas choram pela morte de criança em batida entre caminhões no Paraná; veja o vídeo

Segundo o Corpo de Bombeiros, criança estava dentro da cabine de um caminhão, que bateu na traseira do outro veículo. Ela estava junto com o pai, que não se feriu.

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
CURIOSIDADE Há 6 dias

Revoada das tanajuras provoca aparição de “formigas gigantes” no Norte Pioneiro; entenda o fenômeno

Com o ciclo reprodutivo das formigas, insetos de porte maior estão aparecendo na região, chamando a atenção e despertando a curiosidade nos moradores

 Fósseis encontrados na região que passaram a ser estudados por pesquisadores da Unicentro — Foto: Unicentro/Divulgação
DESCOBERTA Há 6 dias

Obra de asfalto é paralisada em rodovia do Paraná devido a fósseis de animais mais antigos que dinossauros

Para o Ministério Público Federal, a obra representava riscos de danos ambientais e arqueológicos. DER-PR afirma que estuda soluções e alternativas para a pavimentação.

 Radar em Arapoti, próximo ao posto Hulk, é um dos que entra em operação nesta segunda. Foto José Adão | Voz do Povo
RODOVIAS DA REGIÃO Há 1 semana

Novos radares entram em operação na próxima segunda em Siqueira Campos, Arapoti e Sengés

Segundo a concessionária, os novos radares já estavam instalados desde o início do ano e contribuíram para reduzir significativamente o número de acidentes nos trechos monitorados.

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados