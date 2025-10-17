17°C 27°C
Acidente entre três carros deixa idoso ferido em Siqueira Campos

Colisão aconteceu quando dois veículos colidiram lateralmente, fazendo com que o terceiro veículo viesse a colidir com um deles

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
17/10/2025 às 16h21
Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (16). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Na noite desta quinta-feira (16), um grave acidente de trânsito envolvendo três carros deixou um idoso ferido em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu quando um dos veículos bateu na lateral do outro, fazendo com que este colidisse com um terceiro veículo.

O acidente ocorreu por volta das 19h40 no km 78 da PRc 272. Um GM Corsa Wind seguia no sentido Pinhalao-Japira quando abalroou lateralmente um VW Gol que trafegava no sentido contrário. Com o impacto, o Gol foi empurrado e colidiu frontalmente com um Renault Duster, também na direção oposta.

O condutor do Corsa, um idoso de 69 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado pelo SAMU ao hospital de Ibaiti. Os ocupantes dos outros dois veículos não ficaram feridos. Os motoristas do Gol e do Duster passaram por teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

Equipes de emergência e agentes de trânsito atenderam a ocorrência, que causou interdições temporárias na rodovia para a retirada dos veículos e o registro do acidente. As autoridades seguem investigando as causas do sinistro.

Foto: Divulgação.
