17°C 27°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Colisão entre carro e moto deixa casal de idosos feridos na PR092

Acidente aconteceu nesta quinta-feira (16), entre as cidades de Arapoti e Jaguariaíva

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
17/10/2025 às 16h20
Colisão entre carro e moto deixa casal de idosos feridos na PR092
Idosos estavam na Harley Davidson quando colidiram com a Fiat Strada. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Na tarde desta quinta-feira (16), um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou um casal de idosos feridos em Arapoti, nos Campos Gerais. A colisão aconteceu no trecho da PR-092 que liga as cidades de Arapoti e Jaguariaíva.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 13h15, envolvendo um Fiat Strada, conduzido por um jovem de 23 anos, e uma motocicleta Harley Davidson, conduzida por um idoso de 71 anos, com uma passageira – também idosa – de 67 anos.

Segundo as informações coletadas no local, ambos os veículos trafegavam no sentido Arapoti-Jaguariaíva quando, no início da terceira faixa, ocorreu um abalroamento lateral. A colisão fez com que os ocupantes da motocicleta caíssem na pista.

O motorista do Fiat Strada não sofreu ferimentos, mas o condutor da moto e a passageira ficaram com ferimentos moderados e foram encaminhados para atendimento no hospital de Arapoti. Os dois veículos tiveram danos materiais.

As autoridades estiveram no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito, que foi parcialmente afetado durante o atendimento da ocorrência.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 1 dia

Prefeitura de Arapoti entrega novos kits de Educação Física para escolas e CMEIs

Kits com bolas, bambolês, traves, petecas e outros materiais deve ampliar as atividades esportivas e o engajamento dos alunos da rede municipal

 Delegacia de Polícia Civil de Arapoti. Foto: PCPR
OPERAÇÃO POLICIAL Há 2 dias

Polícia Civil prende três homens acusados de estuprar adolescentes na região

Prisões aconteceram em menos de duas semanas na cidade de Arapoti, após investigações minuciosas sobre os casos

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 4 dias

Idosos de Arapoti participam de passeio à praia e baile em Jaguariaíva

Ações fizeram parte da programação desenvolvida pela prefeitura para celebrar a Semana do Idoso

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
BEBIDAS ADULTERADAS Há 1 semana

Região registra o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol em bebida alcoólica

Paciente procurou atendimento médico em Arapoti após apresentar os sintomas causados pela substância que pode levar à morte

 Moradores que notarem sintomas de intoxicação devem procurar as UBSs ou o Hospital 18 de Dezembro. Foto: Divulgação
SAÚDE EM ALERTA Há 1 semana

Arapoti registra o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol da região

Paciente está em quadro estável, mas a Saúde alerta os moradores para ficarem atentos ao consumir bebidas alcoólicas

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados