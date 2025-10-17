Colisão entre carro e moto deixa casal de idosos feridos na PR092

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Na tarde desta quinta-feira (16), um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou um casal de idosos feridos em Arapoti, nos Campos Gerais. A colisão aconteceu no trecho da PR-092 que liga as cidades de Arapoti e Jaguariaíva.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 13h15, envolvendo um Fiat Strada, conduzido por um jovem de 23 anos, e uma motocicleta Harley Davidson, conduzida por um idoso de 71 anos, com uma passageira – também idosa – de 67 anos.

Segundo as informações coletadas no local, ambos os veículos trafegavam no sentido Arapoti-Jaguariaíva quando, no início da terceira faixa, ocorreu um abalroamento lateral. A colisão fez com que os ocupantes da motocicleta caíssem na pista.

O motorista do Fiat Strada não sofreu ferimentos, mas o condutor da moto e a passageira ficaram com ferimentos moderados e foram encaminhados para atendimento no hospital de Arapoti. Os dois veículos tiveram danos materiais.

As autoridades estiveram no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito, que foi parcialmente afetado durante o atendimento da ocorrência.