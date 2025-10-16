Prefeitura de Ibaiti faz história com Mega Festa para celebrar o Dia das Crianças e os 113 anos do Corpo de Bombeiros

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - O Dia das Crianças foi celebrado de uma maneira simplesmente espetacular em Ibaiti, no Norte Pioneiro. A prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, promoveu uma mega festa que durou dois dias na Praça Júlio Farah, com o tema “Rua de Lazer Especial Dia das Crianças”. Além de celebrar a data especial para a criançada, a festa também comemorou os 113 anos do Corpo de Bombeiros Militares do Paraná, que tem sede na cidade.

A programação contou com diversas atrações para a criançada, incluindo brinquedos infláveis e uma roda gigante que proporcionou vistas panorâmicas da cidade, chamando a atenção das crianças e também de adultos que estavam na festa. Com a participação especial do Corpo de Bombeiros, a festa ficou ainda mais animada.

Os bombeiros trouxeram adrenalina para a festança, com tirolesa, falsa baiana e exibições de equipamentos utilizados em ações, viaturas e também proporcionaram um momento único para os pequenos, dando a oportunidade para que eles pudessem vestir fardas oficiais da corporação. Eles também levaram a cachorra Arya, integrante da equipe de resgate, que fez uma demonstração chamativa, mostrando suas habilidades de busca terrestre.

Embora todas estas atividades tenham sido motivo de euforia e agitação entre as crianças, o ponto alto da diversão, e mais esperado pelos participantes, foi o banho de mangueira com o caminhão dos bombeiros, que refrescou a praça e os pequenos.

Para completar a alegria, a prefeitura também disponibilizou música, distribui guloseimas como pipoca, algodão doce, sorvete, cachorro-quente, doces e refrigerante gratuitamente para todos. Em determinado momento, a aparição do Dinossauro Rex também fez a alegria da criançada.

Com o sucesso do dia, a administração do municipal fez questão de agradecer a todos os parceiros que ajudaram na organização da festa e, principalmente, às famílias que compareceram, transformando a programação em um sucesso que ficará marcado.