Center Conection chega a Wenceslau Braz com internet de alta performance

Com tecnologia de ponta e foco no atendimento de qualidade, nova operadora promete transformar a experiência digital na cidade

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
16/10/2025 às 19h27 Atualizada em 16/10/2025 às 19h57
Localizada em frente à agência da Cresol, a unidade será inaugurada nesta sexta-feira (17). Foto: Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A partir desta sexta-feira (17), Wenceslau Braz passa a contar oficialmente com uma nova e moderna opção em internet fibra óptica: a Center Conection Telecom, empresa paranaense que se destaca pelo atendimento próximo, soluções inovadoras e acessíveis, e tecnologia de alta performance.

Apesar de já possuir estrutura de cabeamento óptico instalada há cerca de dois anos na cidade, a Center Conection agora inaugura sua unidade física, marcando presença definitiva no município com o objetivo de oferecer serviços completos de conectividade, atendimento especializado e recursos de última geração para residências e empresas.

Fundada em Arapoti, nos Campos Gerais, a empresa tem como diferencial o atendimento humanizado e o compromisso com a qualidade, frutos de uma gestão familiar que prioriza a confiança e a eficiência. Com atuação desde 2019 em cidades como Arapoti, Jaguariaíva e São José da Boa Vista, a expansão para Wenceslau Braz é mais um passo na trajetória de crescimento da empresa.

“Tudo começou em 2009, quando comecei a distribuir internet para os vizinhos. Aos poucos, fomos crescendo e estruturando a empresa”

História de empreendedorismo

A história da Center Conection começou de forma simples, mas com visão de futuro. O proprietário, Celso Ferreira de Lima, relembra os primeiros passos do negócio:
“Tudo começou em 2009, quando comecei a distribuir internet para os vizinhos. Aos poucos, fomos crescendo e estruturando a empresa”, contou ele, em entrevista à Folha.

Desde o início, o foco da empresa sempre foi oferecer soluções reais para os clientes. “Nosso primeiro objetivo foi levar internet para as áreas rurais de Arapoti, onde ninguém queria atuar. Hoje, temos cerca de 3 mil famílias conectadas em nossa base”, destacou Celso.

A gestão familiar é outro pilar do sucesso da empresa. Além de Celso, trabalham na Center Conection sua esposa, Fabiana de Lima, e os filhos Nickolas e Ruan, além de outros familiares que contribuem com o desenvolvimento da empresa.

Tecnologia e inovação

Atualmente, a Center Conection investe pesado em tecnologia de ponta. A operadora oferece internet com alta estabilidade e velocidade, além de soluções completas em monitoramento digital, automação residencial com inteligência artificial, entre outros serviços ligados à conectividade.

“Já realizamos projetos em que toda a casa é controlada por IA - chuveiro, ar-condicionado e outros dispositivos conectados. É esse o nosso objetivo: entregar soluções modernas e funcionais para quem precisa”, explicou Celso.

Inauguração com programação especial

A inauguração da nova unidade, localizada na Travessa Felipe Miguel de Carvalho, em frente à agência da Cresol, começa a partir das 9h da manhã com um café especial para os visitantes e descontos exclusivos para quem contratar um plano no dia.

Durante a tarde, está prevista uma carreata pela cidade para celebrar oficialmente a chegada da empresa.

“É uma alegria ver a empresa que começamos lá atrás, com tanto esforço, agora ganhando cada vez mais espaço"

 

A data é motivo de orgulho para os fundadores. “É uma alegria ver a empresa que começamos lá atrás, com tanto esforço, agora ganhando cada vez mais espaço. Este é um sonho realizado”, afirma Fabiana.

