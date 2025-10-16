13°C 29°C
Prefeitura de Arapoti entrega novos kits de Educação Física para escolas e CMEIs

Kits com bolas, bambolês, traves, petecas e outros materiais deve ampliar as atividades esportivas e o engajamento dos alunos da rede municipal

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
16/10/2025 às 15h01
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais, realizou nesta semana a entrega de novos kits de materiais esportivos destinados às aulas de Educação Física nas escolas da rede municipal de ensino e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). A iniciativa faz parte das ações voltadas à melhoria das atividades pedagógicas e à ampliação das práticas esportivas entre os alunos.

Os kits incluem bolas novas, bambolês, petecas, cones, traves de gol, jogos de pingue-pongue, entre outros itens que serão utilizados pelos professores durante as aulas. A entrega oficial foi feita pelo prefeito Irani Barros e pela secretária municipal de Educação, Mayara Ferreira Cruz, que visitaram as unidades escolares para acompanhar a chegada dos materiais.

Segundo a administração municipal, o objetivo é garantir que as escolas estejam equipadas para promover atividades que estimulem o desenvolvimento físico, motor e social dos estudantes. O investimento contempla todas as etapas da educação básica do município, desde a educação infantil até o ensino fundamental.

A renovação dos equipamentos atende a uma demanda das equipes pedagógicas e busca oferecer condições adequadas para a realização das aulas práticas. Com os novos materiais, os professores terão mais recursos para diversificar os conteúdos e incentivar a participação dos alunos nas atividades esportivas.

As entregas ocorreram em diferentes escolas ao longo da semana e devem beneficiar centenas de crianças e adolescentes da rede municipal. A Secretaria de Educação reforçou que outras ações voltadas ao fortalecimento do ensino e à melhoria da infraestrutura escolar estão previstas para os próximos meses, com foco na qualidade do aprendizado e no bem-estar dos estudantes.

