13°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Socorristas choram pela morte de criança em batida entre caminhões no Paraná; veja o vídeo

Segundo o Corpo de Bombeiros, criança estava dentro da cabine de um caminhão, que bateu na traseira do outro veículo. Ela estava junto com o pai, que não se feriu.

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM G1
16/10/2025 às 09h30 Atualizada em 16/10/2025 às 09h39
Socorristas choram pela morte de criança em batida entre caminhões no Paraná; veja o vídeo
Socorristas choraram após tentarem e reanimação e a criança não voltar. Foto: João Frigério

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

Uma equipe de socorristas foi filmada chorando pela morte de uma criança de 6 anos em uma batida entre caminhões na manhã desta quarta-feira (15) em Curitiba. Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança estava dentro da cabine de um caminhão, que bateu na traseira do outro veículo. Ela estava junto com o pai, que não se feriu.

"Tudo indica que o trânsito estava parado e acabou havendo essa colisão traseira. Foi uma colisão bem forte, com uma destruição total da cabine do caminhão", detalha o sargento Batista.

Conforme a corporação, a criança entrou em parada cardiorrespiratória. A equipe tentou reanimá-la, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo o sargento, o pai da criança ficou "psicologicamente devastado". Ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber apoio psicossocial.

Veja o vídeo abaixo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
EM CRISE Há 7 horas

Com as contas no vermelho e sem dinheiro nem para demissões, Correios buscam empréstimo de R$ 20 bilhões

Empresa acumula 12 trimestres de prejuízos. Primeiro semestre de 2025 encerrou com saldo negativo de R$ 4,3 bilhões. Para ampliar receitas, empresa deve lançar novos produtos.

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
CURIOSIDADE Há 1 dia

Revoada das tanajuras provoca aparição de “formigas gigantes” no Norte Pioneiro; entenda o fenômeno

Com o ciclo reprodutivo das formigas, insetos de porte maior estão aparecendo na região, chamando a atenção e despertando a curiosidade nos moradores

 Fósseis encontrados na região que passaram a ser estudados por pesquisadores da Unicentro — Foto: Unicentro/Divulgação
DESCOBERTA Há 1 dia

Obra de asfalto é paralisada em rodovia do Paraná devido a fósseis de animais mais antigos que dinossauros

Para o Ministério Público Federal, a obra representava riscos de danos ambientais e arqueológicos. DER-PR afirma que estuda soluções e alternativas para a pavimentação.

 Radar em Arapoti, próximo ao posto Hulk, é um dos que entra em operação nesta segunda. Foto José Adão | Voz do Povo
RODOVIAS DA REGIÃO Há 5 dias

Novos radares entram em operação na próxima segunda em Siqueira Campos, Arapoti e Sengés

Segundo a concessionária, os novos radares já estavam instalados desde o início do ano e contribuíram para reduzir significativamente o número de acidentes nos trechos monitorados.

 Mapa do Simepar mostra tempo instável na região e em todo o Estado.
TEMPO NO FERIADO Há 5 dias

Chuvas e temporais devem marcar o domingo em Jaguariaíva, Arapoti e Wenceslau Braz

Frente fria avança sobre o Estado e provoca instabilidade em várias regiões; Campos Gerais e Norte Pioneiro terão domingo nublado e com chuva ao longo do dia

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados