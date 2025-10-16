Socorristas choram pela morte de criança em batida entre caminhões no Paraná; veja o vídeo

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA
Uma equipe de socorristas foi filmada chorando pela morte de uma criança de 6 anos em uma batida entre caminhões na manhã desta quarta-feira (15) em Curitiba. Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança estava dentro da cabine de um caminhão, que bateu na traseira do outro veículo. Ela estava junto com o pai, que não se feriu.
"Tudo indica que o trânsito estava parado e acabou havendo essa colisão traseira. Foi uma colisão bem forte, com uma destruição total da cabine do caminhão", detalha o sargento Batista.
Conforme a corporação, a criança entrou em parada cardiorrespiratória. A equipe tentou reanimá-la, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Segundo o sargento, o pai da criança ficou "psicologicamente devastado". Ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber apoio psicossocial.
Veja o vídeo abaixo.