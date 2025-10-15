Revoada das tanajuras provoca aparição de “formigas gigantes” no Norte Pioneiro; entenda o fenômeno

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Nos últimos dias, moradores do Norte Pioneiro têm registrado a presença de uma grande quantidade de “formigas gigantes”, também conhecidas como saúvas, tanajuras ou cortadeiras. Fotos e vídeos compartilhados em grupos de WhatsApp e outras redes sociais mostram os insetos em diferentes lugares da região, chamando a atenção dos moradores.

Para alguns, a aparição das formigas gigantes é algo que já se tornou comum, enquanto outros nem sequer notaram a presença dos insetos. Mas a intriga é: qual o verdadeiro motivo de estas formigas “colossais” aparecerem nesta época? E ainda por cima em grande quantidade, como se estivessem se mudando ou algo do tipo.

A revoada das tanajuras

Segundo biólogos, o fenômeno é conhecido como revoada das tanajuras, uma etapa do ciclo reprodutivo das formigas cortadeiras, aquelas mesmas que vivem em formigueiros subterrâneos e são conhecidas por cortar folhas.

Esse período ocorre principalmente no início da estação chuvosa, quando o solo está úmido, condição necessária para que as fêmeas fecundadas retornem ao solo, percam as asas e fundem novas colônias.

Embora seja uma formiga em escala maior – e para alguns isso pareça motivo de perigo e para outros um incômodo -, especialistas afirmam que não há risco à população. A picada da formiga cortadeira provoca dor, mas o uso de veneno não é recomendado.

Tanajuras: prato principal?

Se tem algo que todos já entenderam é que o Brasil é composto de inúmeras diversificações, especialmente na culinária. Em alguns lugares do país, as tanajuras são utilizadas na preparação de alimentos, sendo consideradas até mesmo petiscos.

Elas são utilizadas na preparação de farofas, feitas com o abdômen da formiga frita ou refogada com farinha de mandioca, servidas como petiscos, saladas, em meio a bolos ou até mesmo cozidas em água e sal, considerada uma iguaria rica em proteínas.

No entanto, ao portal GMC Online, o biólogo Rogério Lima alertou que não é seguro fritar as formigas, mesmo que suas larvas sejam comestíveis. “Não é recomendado porque não sabemos por onde ela passou”, explicou.