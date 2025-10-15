Obra de asfalto é paralisada em rodovia do Paraná devido a fósseis de animais mais antigos que dinossauros

Fósseis encontrados na região que passaram a ser estudados por pesquisadores da Unicentro — Foto: Unicentro/Divulgação

A obra de pavimentação da PR-364 foi paralisada no trecho entre Irati e São Mateus do Sul, no centro-sul do Paraná, devido à região possuir fósseis de animais mais antigos do que dinossauros. Chamados de Mesosaurus brasiliensis, eles são uma espécie de lagarto aquático que viveu cerca de 280 milhões de anos atrás e ajudaram a comprovar a teoria de que o planeta Terra já teve um "supercontinente" único.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), órgão do governo do estado responsável pela rodovia, estão sendo estudadas quais as melhores soluções para garantir a retomada dos serviços ou a elaboração de alternativas para execução da obra.

A paralisação se deve ao cancelamento da licença ambiental da obra, o que atende a uma recomendação administrativa do Ministério Público Federal (MPF).

O órgão destaca que o Instituto Água e Terra (IAT) concedeu o documento sem a devida análise e manifestação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), "o que caracteriza falha no processo de licenciamento ambiental".

De acordo com o DER-PR, a obra estava com 52,72% dos serviços executados.

"Se trata de um trecho de pavimentação de 1,6 km da PR-364 no perímetro urbano, com implantação de viaduto no entroncamento com a BR-153. O investimento na empreitada é de R$ 23,7 milhões. O tráfego atualmente é realizado por via municipal para acesso entre as rodovias", explica.

O DER afirmou que as obras foram paralisadas a partir desta sexta-feira (10), após a publicação da portaria cancelando a licença. A previsão era que a obra fosse concluída até o dia 28 de novembro. O órgão informou ainda que "o cronograma da obra será atualizado após a situação ser superada."

Meses atrás, trabalhadores que estavam atuando em uma obra na BR-153 descobriram a presença de fósseis na região, que passaram a ser estudados por pesquisadores da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro).

Por isso, a procuradora da República Monique Cheker, autora da recomendação, argumentou que a obra na PR-364 representava um risco de dano ambiental e arqueológico.

"A recomendação do MPF destacou a necessidade de anular a licença e condicionar qualquer continuidade da obra à prévia manifestação do Iphan, além da realização de estudos arqueológicos e paleontológicos adequados, essenciais para a proteção do patrimônio histórico-cultural e ambiental da União", afirma o Ministério Público Federal.

O órgão também solicitou que o Iphan realize vistoria técnica na área para verificar se já houve algum dano ao patrimônio histórico cultural.