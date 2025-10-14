Siqueira Campos inaugura UBS construída com investimento do Governo do Paraná

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), entregou nesta sexta-feira (10) uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) em Siqueira Campos, município integrante da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. A obra representa um investimento total superior a R$ 1 milhão, sendo R$ 650 mil repassados pelo Estado.

A unidade foi construída para atender a crescente demanda por serviços de saúde na região e reforçar a Atenção Primária à Saúde (APS). Atualmente, cerca de 3,5 mil pessoas estão cadastradas na UBS, que anteriormente funcionava em um imóvel locado e apresentava limitações estruturais. Com 311 m² de área construída, a nova instalação conta com consultórios médicos e odontológicos, salas de imunização, curativos, inalação coletiva, coleta de materiais e aplicação de medicamentos, além de recepção, copa, sanitários acessíveis, fraldário e ampla sala de espera. O espaço moderno proporciona mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, afirmou que a entrega da unidade integra a política estadual de fortalecimento da Atenção Primária. “Cada nova UBS representa mais acesso e resolutividade para a população. Estamos descentralizando o atendimento e ampliando a capacidade de cuidado dos municípios, com estruturas modernas, acolhedoras e preparadas para atender bem do bebê ao idoso”, destacou.

O prefeito Luiz Henrique Germano ressaltou a importância da parceria entre município e Estado. “A nova UBS oferece mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho aos profissionais. É uma conquista importante para a Vila Coutinho e para toda a cidade”, afirmou. O diretor-geral da Secretaria, César Neves, reforçou que a entrega da unidade demonstra o compromisso do Governo do Paraná com a ampliação do acesso à saúde e o fortalecimento da APS, porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo atendimento contínuo e de qualidade à população.

Além da construção da UBS, Siqueira Campos tem recebido outros investimentos do Governo do Estado. Até setembro, foram repassados R$ 175 mil pelo Programa Estadual de Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (Proaps), com previsão de mais R$ 104 mil até dezembro. Para aquisição de equipamentos, o município será contemplado com R$ 250 mil, e para transporte sanitário estão previstos R$ 980 mil destinados à compra de dois veículos básicos, um utilitário e três ambulâncias, com pagamentos previstos ainda para outubro deste ano.