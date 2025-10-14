12°C 28°C
Idosos de Arapoti participam de passeio à praia e baile em Jaguariaíva

Ações fizeram parte da programação desenvolvida pela prefeitura para celebrar a Semana do Idoso

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
14/10/2025 às 09h13
Foto: Divulgação.

ARAPOTI - Cerca de 80 idosos de Arapoti, das áreas urbanas e rurais, viveram momentos especiais durante a Semana da Pessoa Idosa. As atividades foram promovidas pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Pessoa Idosa (SEMIPI), com apoio do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, dentro do programa Viaja Mais 60, e contaram com viagem para praia e baile em Jaguariaíva.

O grupo embarcou em uma viagem para Morretes, no litoral paranaense, em um dos trajetos turísticos mais conhecidos do país. O passeio de trem pela histórica Serra da Graciosa proporcionou aos participantes uma experiência única, marcada pela beleza natural e pelas paisagens exuberantes da região.

Em Morretes, os idosos foram recepcionados com um almoço típico, que teve como destaque o tradicional barreado, prato símbolo da culinária local. Durante o passeio, houve momentos de descontração, integração e troca de experiências entre os participantes, reforçando o caráter social e recreativo da iniciativa.

De acordo com a SEMIPI, o Viaja Mais 60 tem como objetivo oferecer oportunidades de lazer e convivência para pessoas idosas, promovendo bem-estar e inclusão social. Para muitos dos participantes, essa foi a primeira experiência de viagem turística, tornando o momento ainda mais significativo.

A programação da Semana da Pessoa Idosa continuou com um convite especial do município de Jaguariaíva, onde o grupo participou do Baile da Melhor Idade. O evento, realizado em comemoração ao mês do idoso, reuniu dezenas de participantes de diversas cidades da região.

Durante o baile, os idosos de Arapoti participaram com entusiasmo das atividades, dançaram e celebraram ao som de músicas que marcaram diferentes épocas. A confraternização reforçou a importância de iniciativas que estimulem a socialização e a troca de vivências entre gerações.

Segundo a organização, eventos como esses fortalecem o vínculo entre os participantes e estimulam a participação ativa dos idosos nas atividades comunitárias, contribuindo para uma vida mais saudável e participativa.

As ações da Semana da Pessoa Idosa em Arapoti integram a agenda permanente de políticas públicas voltadas à valorização da pessoa idosa no município, com foco em lazer, cidadania e qualidade de vida.

