Polícia prende suspeitos após assalto com reféns no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A noite da segunda-feira (13) foi movimentada no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, após a ocorrência de um assalto a um posto de combustíveis. A equipe da Polícia Militar agiu rápido e prendeu dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o crime.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, dois indivíduos armados invadiram a loja de conveniências do Posto Avenida e anunciaram o assalto rendendo duas pessoas. Em seguida, a dupla pegou o dinheiro que estava no caixa e fugiu do local deixando para trás uma bicicleta utilizada para chegar ao posto.

Diante da situação, a equipe da Polícia Militar foi acionada e, após averiguar as imagens do sistema de vigilância, os policiais deram início as diligências em busca dos suspeitos que foram cercados em uma residência situada ao bairro Jardim São Francisco.

Frente aos fatos, a dupla foi presa e encaminhada a delegacia da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.