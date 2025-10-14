Programa do Estado realizou mais de mil exames gratuitos para mulheres do Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

CONSELHEIRO MAIRINCK - A Carreta Saúde da Mulher realizou 1.022 exames e 431 consultas durante a sua passagem pela cidade de Conselheiro Mairinck, no Norte Pioneiro. A unidade móvel também atendeu as cidades de Guapirama, Jaboti, Japira, Pinhalão e Santana do Itararé entre os dias 6 e 11 de outubro.

Também foram realizadas 549 ultrassonografias transvaginal, de mamas e tireoide, além de 109 exames de citopatologia (papanicolau) e 364 exames de mamografia. As mulheres atendidas com ultrassom saíram do local já com os resultados em mãos. Para as mamografias e exames citopatológicos, elas recebem um protocolo para acessar os resultados online em até cinco dias (mamografia) e 15 dias (citopatologia).

“Cada atendimento e exames realizados representa uma mulher que recebeu atenção, cuidado e acolhimento. Ver os números crescerem a cada cidade por onde a Carreta da Saúde da Mulher passa é a prova de que o Paraná Rosa cumpre sua missão: salvar vidas por meio da informação, da prevenção e do acesso à saúde. É uma grande rede de amor e comprometimento, que une profissionais, gestores e a comunidade em um mesmo propósito — o de cuidar das mulheres paranaenses.”, lembrou a primeira-dama e idealizadora do Paraná Rosa, Luciana Saito Massa.

“Agilizamos todos esses exames e fazer tantos exames e consultas em uma semana porque há uma adesão de todos os envolvidos em promover a saúde da mulher, e levar até elas - independentemente de onde estejam - uma estrutura de qualidade que possa possibilitar diferentes exames primordiais para a saúde da mulher”, destacou o secretário de estado da Saúde em exercício, Cesar Neves.

A Carreta Saúde da Mulher está agora na cidade de Primeiro de Maio, no Norte do Paraná, no pátio do Hospital Municipal, na Rua 15, nº 256. Serão atendidas também as cidades de Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis e Florestópolis. Ao todo, a unidade móvel irá passar por 15 municípios até dezembro e realizar exames em mulheres de 60 cidades paranaenses.

A 7ª edição do Paraná Rosa traz uma série de iniciativas voltadas à saúde feminina, com ações de prevenção, autocuidado e acesso a serviços essenciais, em especial relacionados ao câncer de mama e ao câncer do colo do útero.

O Governo do Estado também está distribuindo 150 mil exemplares da Cartilha da Saúde da Mulher nas 22 Regionais de Saúde, com informações práticas sobre prevenção, autocuidado e direitos garantidos às mulheres.