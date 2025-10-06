19°C 33°C
Estado leva exames gratuitos para mulheres do Norte Pioneiro

Carreta da Saúde da Mulher chegou em Conselheiro Mairinck nesta segunda-feira (06), com atendimentos para moradoras de Guapirama, Jaboti, Japira, Pinhalão e Santana do Itararé

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
06/10/2025 às 09h36
O endereço de atendimento é Praça Otacílio Ferreira, na Rua XV de Novembro, 545, na região central. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

CONSELHEIRO MAIRINCK - A Carreta Saúde da Mulher, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), chegou nesta segunda-feira (06) na cidade de Conselheiro Mairinck, no Norte Pioneiro. Os atendimentos serão realizados até o próximo sábado (11), abrangendo também as mulheres das cidades de Guapirama, Jaboti, Japira, Pinhalão e Santana do Itararé.

Durante a semana, os atendimentos acontecerão entre as 08h e 19h, entre esta segunda-feira e a sexta-feira. No sábado, o horário de atendimento será diferente, com início às 08h e encerrando às 17h. O endereço de atendimento é Praça Otacílio Ferreira, na Rua XV de Novembro, 545, na região central.

A previsão é de que sejam feitos 1,8 mil exames durante os sete dias. Os agendamentos para os exames são realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e encaminhados por meio das secretarias municipais da saúde.

Os exames que podem ser feitos na Carreta Saúde da Mulher são: mamografia bilateral para rastreamento (50 a 74 anos), mamografia diagnóstica, coleta de material do colo do útero para exame citopatológico, papanicolau (25 a 64 anos), além de ultrassonografia transvaginal, de mamas e tireoide.

“A ação da Sesa tem como objetivo atender as mulheres que, por um motivo ou outro, não têm tempo ou não conseguem chegar às unidades de saúde, então vamos até elas. E também agilizar que o exame chegue logo para que se inicie o tratamento o mais rápido possível”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

As mulheres atendidas em exames de ultrassom sairão do local já com os exames em mãos. Para as mamografias e exames citopatológicos, elas receberão um protocolo para acessar os resultados online em até cinco dias (mamografia) e 15 dias (citopatologia).

A iniciativa do Governo do Estado, via Sesa, foi viabilizada por uma parceria com a Volkswagen do Brasil, pelo programa Paraná Competitivo, e prevê investimento de R$10,8 milhões para a operação da carreta.

Além da Carreta da Saúde da Mulher, a sétima edição do Paraná Rosa terá diversas ações voltadas para a saúde pública, com ações de prevenção, autocuidado e acesso a serviços essenciais.

Durante o mês de outubro, 60 municípios também vão receber a exibição do filme Câncer com Ascendente em Virgem, de Rosane Svartman, acompanhada de rodas de conversa que reforçam a relevância do diagnóstico precoce. A iniciativa é uma parceria da Secretaria Estadual da Cultura com o Sesc-PR.

