Iniciativa do Governo do Estado garante exames gratuitos às mulheres do Norte Pioneiro

Carreta da Saúde da Mulher chegará em Conselheiro Mairinck em outubro, levando exames como mamografia, ultrassonografia de mama, ultrassonografia transvaginal e orientações

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
17/09/2025 às 09h26
Atendimento começou em São José dos Pinhais, e chegará em Conselheiro Mairinck no dia 6 de outubro. Foto: Alessandro Vieira/SESA-PR

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

CONSELHEIRO MAIRINCK - Na última segunda-feira (15), o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou o lançamento da Carreta da Saúde da Mulher. A iniciativa do Governo do Estado, via Secretaria da Saúde (Sesa), vai percorrer todo o Paraná, prestando exames médicos gratuitos a 18 mil mulheres e 48 municípios até o final deste ano, inclusive levando atendimento à mulheres do Norte Pioneiro.

A carreta oferecerá cinco exames simultâneos, sendo eles de mamografia, ultrassonografia de mama, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia de tireoide e papanicolau, além de orientações de promoção da saúde e autocuidado. Os serviços serão operados pela empresa Flexmedical, especializada em unidades móveis de saúde, com uma equipe formada por nove profissionais, incluindo médicos clínico geral, ginecologista, radiologista, enfermeiros e técnicos de radiologia.

Segundo Ratinho Junior, o lançamento da unidade móvel especializada marca o início do Paraná Rosa, campanha estadual para promoção da saúde da mulher. “Hoje damos a largada para a Paraná Rosa, em um dia muito simbólico para o Estado. Com esta carreta, vamos levar a saúde para mais perto das pessoas, em especial das mulheres. Ela vai rodar o Estado com equipamentos de ponta, quatro consultórios internos e capacidade para atender cerca de 250 mulheres por dia, oferecendo exames ginecológicos e de prevenção ao câncer de mama”, afirmou.

A carreta passará por 13 municípios, permanecendo cerca de uma semana em cada um deles. A primeira a receber o serviço é São José dos Pinhais, que recebeu a carreta nesta terça-feira (16). Na região do Norte Pioneiro, a iniciativa chegará no dia 6 de outubro, na cidade de Conselheiro Mairinck, onde ficará até o dia 11.

Segundo as especificações do projeto, os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira, com os primeiros atendimentos disponíveis às 08h00, e encerrando às 19h00. No sábado, o atendimento será realizado das 08h00 às 17h00, mediante agendamento prévio. Além disso, o projeto ainda afirma que tem a capacidade de 248 atendimentos diários.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a escolha dos municípios desta primeira etapa prioriza regiões onde o acesso aos exames é mais difícil, sendo posteriormente ampliada todo o Paraná. “São 48 municípios que terão acesso garantido nesses primeiros 90 dias. Depois, a carreta passa a ser patrimônio definitivo do Estado e seguirá percorrendo outras regiões, durante todo o ano, com equipamentos médicos de ponta à disposição da população paranaense”, comentou.

