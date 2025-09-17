Iniciativa do Governo do Estado garante exames gratuitos às mulheres do Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

CONSELHEIRO MAIRINCK - Na última segunda-feira (15), o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou o lançamento da Carreta da Saúde da Mulher. A iniciativa do Governo do Estado, via Secretaria da Saúde (Sesa), vai percorrer todo o Paraná, prestando exames médicos gratuitos a 18 mil mulheres e 48 municípios até o final deste ano, inclusive levando atendimento à mulheres do Norte Pioneiro.

A carreta oferecerá cinco exames simultâneos, sendo eles de mamografia, ultrassonografia de mama, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia de tireoide e papanicolau, além de orientações de promoção da saúde e autocuidado. Os serviços serão operados pela empresa Flexmedical, especializada em unidades móveis de saúde, com uma equipe formada por nove profissionais, incluindo médicos clínico geral, ginecologista, radiologista, enfermeiros e técnicos de radiologia.

Segundo Ratinho Junior, o lançamento da unidade móvel especializada marca o início do Paraná Rosa, campanha estadual para promoção da saúde da mulher. “Hoje damos a largada para a Paraná Rosa, em um dia muito simbólico para o Estado. Com esta carreta, vamos levar a saúde para mais perto das pessoas, em especial das mulheres. Ela vai rodar o Estado com equipamentos de ponta, quatro consultórios internos e capacidade para atender cerca de 250 mulheres por dia, oferecendo exames ginecológicos e de prevenção ao câncer de mama”, afirmou.

A carreta passará por 13 municípios, permanecendo cerca de uma semana em cada um deles. A primeira a receber o serviço é São José dos Pinhais, que recebeu a carreta nesta terça-feira (16). Na região do Norte Pioneiro, a iniciativa chegará no dia 6 de outubro, na cidade de Conselheiro Mairinck, onde ficará até o dia 11.

Segundo as especificações do projeto, os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira, com os primeiros atendimentos disponíveis às 08h00, e encerrando às 19h00. No sábado, o atendimento será realizado das 08h00 às 17h00, mediante agendamento prévio. Além disso, o projeto ainda afirma que tem a capacidade de 248 atendimentos diários.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a escolha dos municípios desta primeira etapa prioriza regiões onde o acesso aos exames é mais difícil, sendo posteriormente ampliada todo o Paraná. “São 48 municípios que terão acesso garantido nesses primeiros 90 dias. Depois, a carreta passa a ser patrimônio definitivo do Estado e seguirá percorrendo outras regiões, durante todo o ano, com equipamentos médicos de ponta à disposição da população paranaense”, comentou.