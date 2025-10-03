15°C 29°C
Acidente entre carros mata idoso em Conselheiro Mairinck

Colisão fatal aconteceu nesta sexta-feira (03) em um trevo de acesso do município; outras três pessoas também se envolveram no acidente

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
03/10/2025 às 17h58
Idoso morreu no local. Foto: Corpo de Bombeiros

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CONSELHEIRO MAIRINCK - Um idoso de 76 anos morreu em um grave acidente entre carros na cidade de Conselheiro Mairinck, no Norte Pioneiro. O acidente ainda envolveu outras três pessoas, sendo que duas não tiveram o estado de saúde divulgado até o momento.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que prestou socorro aos envolvidos, o acidente aconteceu por volta das 11h50, no km 81 da BR-153. A colisão envolveu dois veículos, que ficaram parcialmente destruídos.

Ao chegar no local, os bombeiros se depararam com quatro vítimas do acidente, sendo que uma delas é o senhor de 76 anos que não resistiu e veio a óbito no local. Um homem de 57 anos também se envolveu, mas saiu ileso e recusou atendimento hospitalar. As outras duas pessoas envolvidas não tiveram estado de saúde divulgado.

Pelas imagens é possível ver que um dos veículos bateu na lateral do outro, indicando que, possivelmente, um estava fazendo a conversão no trevo e o outro acabou o atingindo. No entanto, até o momento nenhuma informação oficial sobre as causas e como a colisão aconteceu foram divulgadas.

As causas serão apuradas pelas forças competentes.

