Governo entrega nova Unidade Básica de Saúde para Siqueira Campos

Estado investiu R$ 650 mil para construção do espaço, que foi entregue oficialmente na última sexta-feira (10)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
13/10/2025 às 17h35
Unidade foi entregue oficialmente pela Sesa na última sexta-feira (10). Foto: Alessandro Vieira/SESA-PR

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), entregou nesta sexta-feira (10) uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) em Siqueira Campos, município pertencente à 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. O investimento total foi de mais de R$ 1 milhão, sendo R$ 650 mil repassados pelo Estado.

A nova estrutura foi construída para atender a crescente demanda por serviços de saúde na região e reforçar a rede de Atenção Primária. Atualmente, cerca de 3,5 mil pessoas estão cadastradas na unidade, que anteriormente funcionava em um imóvel locado e com limitações estruturais.

Com 311 m² de área construída, a UBS conta com consultórios médicos e odontológicos, salas de imunização, curativos, inalação coletiva, coleta de materiais e aplicação de medicamentos, além de recepção, copa, sanitários acessíveis, fraldário e ampla sala de espera. O espaço moderno oferece mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho às equipes de saúde.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, disse que o investimento integra a política estadual de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS). “Cada nova UBS representa mais acesso e resolutividade para a população. Estamos descentralizando o atendimento e ampliando a capacidade de cuidado dos municípios, com estruturas modernas, acolhedoras e preparadas para atender bem do bebê ao idoso”, afirmou.

O diretor-geral da Secretaria, César Neves, reforçou que a entrega da unidade é mais uma demonstração do compromisso do Governo do Paraná com a ampliação do acesso à saúde e o fortalecimento da Atenção Primária, porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). “Cada unidade entregue contribui para uma rede mais organizada e eficiente, garantindo atendimento de qualidade e contínuo para a população”.

Além da construção da UBS, o município tem recebido outros investimentos do Governo do Estado. Do recurso de custeio do Programa Estadual de Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (Proaps), foram repassados até setembro R$ 175 mil, com previsão de mais R$ 104 mil até dezembro.

Pelo incentivo para aquisição de equipamentos, a cidade será contemplada com R$ 250 mil, e, para o Transporte Sanitário, receberá R$ 980 mil destinados à compra de dois veículos básicos, um utilitário e três ambulâncias, com pagamentos previstos já para outubro deste ano.

O Governo também tem enviado recursos importantes para o fortalecimento da saúde, infraestrutura e outros setores em todo o Norte Pioneiro.

