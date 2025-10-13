Colisão entre carros deixa quatro pessoas feridas em Ibaiti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - Um grave acidente de trânsito foi registrado na última quinta-feira (09) em Ibaiti, no Norte Pioneiro. A colisão transversal, que envolveu dois veículos, deixou quatro pessoas feridas na PR-272.

De acordo com informações, o acidente aconteceu próximo ao km 95. Apurações no local, apontam que a colisão envolveu um Renault Sandero, com placas de Curitiba, e um VW Gol Special, com placas de Ibaiti.

Segundo apurações iniciais, os veículos trafegavam em sentidos opostos quando colidiram lateralmente, em um abalroamento transversal. O impacto da colisão deixou quatro pessoas feridas, duas de cada veículo.

No Sandero, um homem de 49 anos e outro de 54 sofreram ferimentos. No Gol, o condutor de 38 anos e o passageiro de 60 também ficaram feridos. Segundo o relatório, o condutor do Gol não precisou ser hospitalizado.

O acidente provocou danos materiais significativos em ambos os veículos. As autoridades estiveram no local para atender às vítimas e controlar o trânsito, que ficou parcialmente interditado até a remoção dos carros.