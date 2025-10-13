15°C 20°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Colisão entre carros deixa quatro pessoas feridas em Ibaiti

Acidente aconteceu na última quinta-feira (09), quando os veículos seguiam em sentidos opostos e acabaram colidindo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
13/10/2025 às 10h47
Colisão entre carros deixa quatro pessoas feridas em Ibaiti
Motoristas e passageiros dos dois veículos ficaram feridos. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - Um grave acidente de trânsito foi registrado na última quinta-feira (09) em Ibaiti, no Norte Pioneiro. A colisão transversal, que envolveu dois veículos, deixou quatro pessoas feridas na PR-272.

De acordo com informações, o acidente aconteceu próximo ao km 95. Apurações no local, apontam que a colisão envolveu um Renault Sandero, com placas de Curitiba, e um VW Gol Special, com placas de Ibaiti.

Segundo apurações iniciais, os veículos trafegavam em sentidos opostos quando colidiram lateralmente, em um abalroamento transversal. O impacto da colisão deixou quatro pessoas feridas, duas de cada veículo.

No Sandero, um homem de 49 anos e outro de 54 sofreram ferimentos. No Gol, o condutor de 38 anos e o passageiro de 60 também ficaram feridos. Segundo o relatório, o condutor do Gol não precisou ser hospitalizado.

O acidente provocou danos materiais significativos em ambos os veículos. As autoridades estiveram no local para atender às vítimas e controlar o trânsito, que ficou parcialmente interditado até a remoção dos carros.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pavimentação receberá um investimento acima de R$ 37 milhões. Foto: DER
OBRAS Há 4 horas

Pavimentação em Ibaiti vai receber mais de R$ 37 milhões em investimentos

DER divulgou o resultado da licitação para pavimentar 10km da PR-436, começando o entroncamento com a BR-153 até o distrito de Vila Guay

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
TRAGÉDIA Há 4 dias

Morre professora que teve o corpo queimado em Ibaiti

Vítima chegou a ser socorrida e foi transferida para Londrina, mas não resistiu e morreu no hospital

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
TRAGÉDIA Há 5 dias

Coletor de lixo morre ao ser atropelado pelo caminhão em que ele trabalhava

Acidente aconteceu na manhã da quarta-feira em Ibaiti no momento em que o motorista manobrava o veículo e não viu a vítima

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 5 dias

Professora fica em estado grave após ter 45% do corpo queimado

Situação foi registrada na manhã da terça-feira no município de Ibaiti e vítima foi transferida para Londrina

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 5 dias

Amunorpi reúne prefeitos para discutir fortalecimento da saúde na região

Encontro foi realizado em Ibaiti e teve como tema melhorias para o SAMU e para o Cisnorpi

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados