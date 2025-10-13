15°C 20°C
Motorista fica ferido após perder o controle e capotar carro em Santo Antônio da Platina

Acidente aconteceu na manhã da última sexta-feira (10); homem de 60 anos foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
13/10/2025 às 10h14
Acidente aconteceu em uma curva acentuada, que dá acesso à PR-436. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um homem de 60 anos ficou ferido após perder o controle e capotar o carro em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu na manhã da última sexta-feira (10), no entroncamento da PR-439 com a PR-436.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o homem dirigia um Volksvagen Gol, no sentido à PR-436 quando, em uma curva acentuada, perdeu o controle da direção e capotou na margem esquerda da pista.

O motorista foi socorrido pelo SIATE e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal. Não foi realizado teste de etilômetro, pois o condutor permaneceu hospitalizado.

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Platina, e a ocorrência segue sendo investigada pelas autoridades locais para apurar as circunstâncias do acidente.

A PR-439 é conhecida por trechos sinuosos e com declives acentuados, o que exige atenção redobrada dos motoristas, especialmente em curvas próximas a entroncamentos.

