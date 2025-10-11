Novos radares entram em operação na próxima segunda em Siqueira Campos, Arapoti e Sengés

Radar em Arapoti, próximo ao posto Hulk, é um dos que entra em operação nesta segunda. Foto José Adão | Voz do Povo

A partir da próxima segunda-feira (13), doze novos radares de controle de velocidade entram oficialmente em operação em rodovias estaduais administradas pela EPR Litoral Pioneiro. Os equipamentos estão instalados em diferentes pontos das PRs 407, 151 e 092, abrangendo municípios como Paranaguá, Carambeí, Castro, Piraí do Sul, além da divisa entre Jaguariaíva e Sengés, e também as cidades de Arapoti e Siqueira Campos.

Segundo a concessionária, os novos radares já estavam instalados desde o início do ano e contribuíram para reduzir significativamente o número de acidentes nos trechos monitorados. Na PR-151, por exemplo, o ponto conhecido como “Curva da Moeda”, em Carambeí, registrou apenas dois acidentes desde a instalação — em contraste com 18 ocorrências registradas em 2024. Situação semelhante foi observada no km 0 da PR-407, em Paranaguá: apenas quatro acidentes neste ano, contra 20 entre março e dezembro de 2024.

📍 Lista dos novos radares

PR-407

km 00 – Paranaguá – sentido Norte

PR-151

km 315 – Carambeí – sentido Leste

km 307 – Carambeí – sentido Oeste

km 298 – Castro – sentido Oeste

km 297 – Castro – sentido Leste

km 260 – Piraí do Sul – sentido Oeste

km 195 – divisa entre Jaguariaíva e Sengés – sentido Leste

km 195 – divisa entre Jaguariaíva e Sengés – sentido Oeste

PR-092

km 219 – Arapoti – sentido Leste

km 219 – Arapoti – sentido Oeste

km 280 – Siqueira Campos – sentido Leste

km 280 – Siqueira Campos – sentido Oeste

Segundo a EPR, o objetivo é reforçar a segurança viária e reduzir as ocorrências em trechos críticos, especialmente nos municípios com maior fluxo de veículos e histórico de acidentes.