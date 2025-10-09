Motorista foge e uma pessoa fica ferida em acidente na PR092

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um acidente de trânsito registrado na manhã da quarta-feira (08) deixou uma pessoa ferida na rodovia PR-092, no trecho que passa pelo município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um dos veículos envolvidos se evadiu do local.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PRE, o acidente aconteceu na altura do km 204 da rodovia no trecho que liga os municípios de Jaguariaíva a Arapoti, nos Campos Gerais, e envolveu um automóvel Peugeot 207 e outro veículo não identificado que deixou o local do acidente.

Ainda conforme os dados registrados no boletim de ocorrência, um homem de 48 anos que dirigia o Peugeot teve ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital Carolina Lupion em Jaguariaíva para receber atendimento médico.

As equipes da PRE e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.