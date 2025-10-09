12°C 18°C
Jaguariaíva, PR
Morre professora que teve o corpo queimado em Ibaiti

Vítima chegou a ser socorrida e foi transferida para Londrina, mas não resistiu e morreu no hospital

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Portal Curiúva
09/10/2025 às 17h15
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

IBAITI - Uma tragédia comoveu moradores do município de Ibaiti, no Norte Pioneiro, nesta quarta-feira (08). Uma professora de 66 anos morreu após sofrer queimaduras em 45% do corpo. A vítima chegou a ser socorrida e foi transferida para um hospital em Londrina, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as informações apuradas pelo Portal Curiúva, as equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro a uma mulher que ficou ferida na Rua Rui Barbosa, vítima de queimaduras. Diante do chamado, as equipes foram até o endereço informado para atender a ocorrência.

No local, foi constatado que a vítima apresentava vários ferimentos pelo corpo, sendo socorrida e levada ao hospital de Ibaiti. Porém, devido à gravidade dos ferimentos, a professora foi entubada e transferida para um hospital na cidade de Londrina onde foi constatado que a vítima teve 45% do corpo queimado. Infelizmente, ela não resistiu e veio a óbito.

Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas informações sobre o quadro clínico da vítima e as causas das queimaduras.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
