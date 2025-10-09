12°C 18°C

Arapoti registra o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol da região

Paciente está em quadro estável, mas a Saúde alerta os moradores para ficarem atentos ao consumir bebidas alcoólicas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
09/10/2025 às 14h34
Moradores que notarem sintomas de intoxicação devem procurar as UBSs ou o Hospital 18 de Dezembro. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Os casos de intoxicação por metanol têm apresentado um aumento significativo nos últimos dias, gerando alerta entre autoridades de saúde de todo o país. Nesta quarta-feira (08), a cidade de Arapoti, nos Campos Gerais, registrou sua primeira suspeita de intoxicação, que está sendo cautelosamente investigada para confirmar se se trata de um caso envolvendo o metanol ou outro produto.

De acordo com as informações divulgadas oficialmente pela prefeitura do município, através de uma nota informativa, no momento o paciente encontra-se em quadro estável de saúde, e está recebendo atendimento no município.

Na nota, a prefeitura também fez um apelo para os moradores, solicitando que verifiquem as bebidas alcoólicas antes mesmo de compra-las. “Pedimos à população que verifiquem a procedência de bebidas alcóolicas no ato da compra”, diz a nota.

A reportagem da Folha tentou contato com os setores de Saúde da cidade para maiores informações, mas não obteve retorno até o momento desta publicação.

SINTOMAS

O metanol é uma substância altamente tóxica, e o grande perigo é que ele não altera o gosto nem o cheiro da bebida, o que torna impossível identificar a contaminação de forma caseira. Os sintomas iniciais podem aparecer de 6 a 24 horas após a ingestão e muitas vezes são confundidos com uma ressaca forte. Dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, tontura, sonolência, falta de coordenação e confusão mental são os sinais mais comuns nesse primeiro momento.

Quando o quadro evolui, os sinais se tornam mais graves e podem surgir após 24 horas. Dor abdominal forte é um importante sinal de emergência, assim como alterações na visão, que podem se manifestar como turvação, sensibilidade à luz, pontos escuros ou até cegueira súbita.

Dificuldade para respirar, respiração acelerada, convulsões e, em casos extremos, coma também podem ocorrer. Especialistas alertam que se a pessoa ingeriu bebida alcoólica e, horas depois, começa a apresentar esses sintomas, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente, pois o tratamento rápido pode evitar sequelas graves, como perda permanente da visão.

ATENDIMENTO

A prefeitura de Arapoti ainda afirmou que, caso os moradores notem alguns destes sintomas, é necessário buscar atendimento médico o mais rápido possível. Para isso, estão disponíveis as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e o Hospital 18 de Dezembro. Maiores informações podem ser coletadas com a equipe da Vigilância em Saúde, através do telefone (43) 99164-4431.

Confira a Nota Informativa na íntegra:

A Vigilância em Saúde recebeu nessa quarta, 08 de outubro, a primeira notificação de SUSPEITA de intoxicação por metanol no município de Arapoti. O paciente encontra-se em observação, com quadro estável e recebendo toda a atenção necessária para sua plena recuperação. Pedimos à população que verifiquem a procedência de bebidas alcóolicas no ato da compra. Em caso de sintomas, procure uma Unidade de Saúde ou o Hospital 18 de Dezembro. VIGILÂNCIA EM SAÚDE – 043 9 9164-4431

Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
