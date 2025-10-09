12°C 18°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

OAB solicita fechamento de cursos de Direito no Paraná por “falta de qualidade no ensino”

Parecer da Organização aponta irregularidades que vão desde a precarização estrutural e pedagógica até falhas na formação acadêmica

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM TRIBUNA
09/10/2025 às 13h59
OAB solicita fechamento de cursos de Direito no Paraná por “falta de qualidade no ensino”
Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO/TRIBUNA - FOLHA EXTRA

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná (OAB-PR) solicitou ao Ministério da Educação (MEC) o fechamento de oito cursos de Direito no estado, alegando falta de qualidade no ensino. De acordo com a Comissão de Educação Jurídica (CEJ) da OAB-PR, esses cursos não atingiram 70% dos requisitos mínimos estabelecidos para seu funcionamento, enquanto apenas um curso avaliou alcançou 80% das metas exigidas.

O parecer da OAB-PR aponta diversas irregularidades, que vão desde a precarização estrutural e pedagógica até falhas na formação acadêmica. Bibliotecas físicas estão abandonadas ou foram substituídas por ferramentas digitais sem suporte adequado, e os espaços físicos apresentam problemas de conservação, incluindo mofo, umidade e ambientes improvisados.

O relatório também destaca que a qualidade do ensino é comprometida pela organização inadequada das matrizes curriculares, como a falta de pré-requisitos em disciplinas importantes, a transferência de matérias cruciais, como Ética e Direito Administrativo, para a modalidade EAD, e a ausência de conteúdos essenciais, como Direito Eleitoral e Direito Previdenciário.

Além disso, a precarização atinge a prática profissional: os Núcleos de Práticas Jurídicas apresentam fragilidade, há falta de supervisão das atividades externas e os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) são elaborados de forma remota. A situação se reflete também na carreira docente, com aulas presenciais concentradas em apenas dois ou três dias por semana, de 2h30 cada, e professores ministrando várias disciplinas diferentes.

Ao todo, 13 cursos de Direito foram avaliados no Paraná, incluindo instituições em Curitiba, na Região Metropolitana e no interior do estado. Entre os cursos que atenderam aos critérios estabelecidos pela OAB-PR estão os oferecidos pelas universidades Unifatec (Curitiba), Pitágoras Unopar (Londrina), Unipar (Paranavaí), Estácio (Curitiba) e Unisantacruz (Curitiba).

Confira, abaixo, a lista de cursos que não atingiram os critérios de qualidade da OAB-PR:

  • Uniandrade (Curitiba): 67,1%
  • Facnopar (Apucarana): 65,7%
  • Faculdades Londrina: 63,5%
  • Facear (Araucária): 63,5%
  • Unopar (Arapongas): 63,5%
  • Unifoz (Foz do Iguaçu): 60,0%
  • FAC FAPAR (Curitiba): 57,1%
  • Faculdade Nacional de Educação e Ensino Superior do Paraná – Fannesp (Araucária): 45,0%
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
BEBIDAS ADULTERADAS Há 1 hora

Região registra o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol em bebida alcoólica

Paciente procurou atendimento médico em Arapoti após apresentar os sintomas causados pela substância que pode levar à morte

 Pagamento do Auxílio Emergencial em 2021. Foto: Arthur Souza/Photopress/Estadão Conteúdo
AUXÍLIO EMERGENCIAL Há 1 dia

Paranaenses terão que devolver o Auxílio Emergencial recebido na pandemia

Mais de 13 mil famílias no Paraná foram notificadas pelo Ministério do Desenvolvimento para devolver valores recebidos indevidamente

 Prefeitos Marcelo Palhares e Dayane Sovinski em reunião com lideranças internacionais. Foto: Divulgação
RELAÇÕES EXTERIORES Há 1 semana

Autoridades da AMCG e Amunorpi participam de Missão Oficial na Índia

Prefeitos de Jacarezinho e Imbaú conquistaram investimento tecnológico que transformará as cidades em referência nacional de tecnologias avançadas

 Foto Divulgação
APAGÃO Há 2 semanas

Wenceslau Braz enfrenta 15 horas sem energia; 448 mil imóveis no Paraná ficam sem luz

Em Bandeirantes, duas torres de alta tensão foram derrubadas pelos ventos, mas a Copel conseguiu redirecionar o fornecimento para linhas alternativas, evitando a interrupção total na região

 Em 2015, integrou o elenco da 8ª edição do reality A Fazenda, exibido pela Record. Foto Redes Sociais
COMOÇÃO ENTRE FÃS Há 3 semanas

JP Mantovani, modelo e apresentador, morre aos 46 anos em acidente de moto

Ex-participante de A Fazenda e Power Couple não resistiu após colisão na Marginal Pinheiros

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados