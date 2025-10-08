12°C 18°C
Coletor de lixo morre ao ser atropelado pelo caminhão em que ele trabalhava

Acidente aconteceu na manhã da quarta-feira em Ibaiti no momento em que o motorista manobrava o veículo e não viu a vítima

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/10/2025 às 17h25
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

IBAITI - Uma tragédia causou comoção na manhã desta quarta-feira (08) no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro. Um coletor de lixo morreu após ser atropelado pelo caminhão em que ele trabalhava no momento em que o motorista realizava uma manobra e não viu a vítima.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a situação foi registrada no período da manhã próximo as instalações do DER (Departamento de Estadas de Rodagem). Segundo relatos de testemunhas, o motorista do caminhão estava manobrando o veículo e não percebeu a presença do coletor que, infelizmente, acabou sendo atropelado.

Diante da situação, equipes de socorro do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro a vítima que chegou a ser atendida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

As equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas para dar atendimento a ocorrência e recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

