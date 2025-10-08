Professora fica em estado grave após ter 45% do corpo queimado

Redação - Folha Extra

IBAITI - Uma mulher de 66 anos que é professora ficou gravemente ferida após ter grande parte do corpo queimada. A situação foi registrada na manhã da terça-feira (07) no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro, e a vítima foi transferida para um hospital de Londrina.

De acordo com as informações apuradas pelo Portal Curiúva, as equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro a uma mulher que ficou ferida na Rua Rui Barbosa, vítima de queimaduras. Diante do chamado, as equipes foram até o endereço informado para atender a ocorrência.

No local, foi constatado que a vítima apresentava vários ferimentos pelo corpo, sendo socorrida e levada ao hospital de Ibaiti. Porém, devido à gravidade dos ferimentos, a professora foi entubada e transferida para um hospital na cidade de Londrina onde foi constatado que a vítima teve 45% do corpo queimado.

Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas informações sobre o quadro clínico da vítima e as causas das queimaduras.