10°C 14°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Paranaenses terão que devolver o Auxílio Emergencial recebido na pandemia

Mais de 13 mil famílias no Paraná foram notificadas pelo Ministério do Desenvolvimento para devolver valores recebidos indevidamente

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AGÊNCIA GOV
08/10/2025 às 10h49
Paranaenses terão que devolver o Auxílio Emergencial recebido na pandemia
Pagamento do Auxílio Emergencial em 2021. Foto: Arthur Souza/Photopress/Estadão Conteúdo

DA REDAÇÃO/AGÊNCIA GOV - FOLHA EXTRA

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) iniciou, desde março, o envio de notificações para pessoas que receberam indevidamente o Auxílio Emergencial, benefício pago durante a pandemia de Covid-19. Em todo o país, 177,4 mil famílias foram notificadas e devem restituir R$ 478,8 milhões aos cofres públicos.

No Paraná, 13,25 mil pessoas estão entre as notificadas e precisarão devolver os valores recebidos de forma irregular. A devolução é obrigatória nos casos em que foram identificadas inconsistências, como vínculo de emprego formal, recebimento de benefício previdenciário, renda familiar acima do limite legal ou outras situações que configuram pagamento indevido.

Ficam fora do processo de cobrança as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, incluindo beneficiários do Bolsa Família, inscritos no Cadastro Único, quem recebeu valores inferiores a R$ 1,8 mil, ou famílias com renda per capita de até dois salários mínimos ou renda total de até três salários mínimos.

As notificações estão sendo enviadas por SMS, WhatsApp, e-mail e pelo aplicativo Notifica, priorizando as pessoas com maior capacidade de pagamento e valores mais altos a devolver, conforme estabelece o Decreto nº 10.990/2022.

De acordo com a diretora do Departamento de Auxílios Descontinuados do MDS, Érica Feitosa, o ressarcimento deve ser feito pelo sistema Vejae, via PagTesouro, com opções de pagamento por PIX, cartão de crédito ou boleto/GRU simples (Banco do Brasil).

“O prazo para regularização é de até 60 dias, contados a partir da notificação no sistema, com possibilidade de pagamento à vista ou parcelamento em até 60 vezes, com parcela mínima de R$ 50, sem cobrança de juros ou multa”, explicou a diretora.

Érica reforçou ainda que o sistema garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, permitindo que os cidadãos apresentem recursos caso discordem da notificação. “É essencial que os beneficiários acessem o sistema para verificar sua situação e prazos aplicáveis”, destacou.

Além do Paraná, os estados com maior número de notificações são São Paulo (55,2 mil), Minas Gerais (21,1 mil) e Rio de Janeiro (13,26 mil). O não pagamento dentro do prazo pode resultar na inscrição na Dívida Ativa da União, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados (Cadin) e em restrições nos órgãos de proteção ao crédito.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prefeitos Marcelo Palhares e Dayane Sovinski em reunião com lideranças internacionais. Foto: Divulgação
RELAÇÕES EXTERIORES Há 1 semana

Autoridades da AMCG e Amunorpi participam de Missão Oficial na Índia

Prefeitos de Jacarezinho e Imbaú conquistaram investimento tecnológico que transformará as cidades em referência nacional de tecnologias avançadas

 Foto Divulgação
APAGÃO Há 2 semanas

Wenceslau Braz enfrenta 15 horas sem energia; 448 mil imóveis no Paraná ficam sem luz

Em Bandeirantes, duas torres de alta tensão foram derrubadas pelos ventos, mas a Copel conseguiu redirecionar o fornecimento para linhas alternativas, evitando a interrupção total na região

 Em 2015, integrou o elenco da 8ª edição do reality A Fazenda, exibido pela Record. Foto Redes Sociais
COMOÇÃO ENTRE FÃS Há 2 semanas

JP Mantovani, modelo e apresentador, morre aos 46 anos em acidente de moto

Ex-participante de A Fazenda e Power Couple não resistiu após colisão na Marginal Pinheiros

 Chuva deve atingir algumas cidades na noite desta segunda-feira (15). Foto: Geraldo Bubniak/AEN
SECA NA REGIÃO Há 3 semanas

Mesmo com risco de tempestades no Paraná, chuva será pouca na região

Simepar prevê chuva abaixo de 6mm para o Norte Pioneiro e Campos Gerais, mantendo uma situação crítica nestas regiões

 Acidentes com panelas de pressão podem ter consequências muito sérias. Foto: Geraldo Bubniak/AEN
SEGURANÇA Há 3 semanas

Acidentes com panela de pressão podem causar queimaduras graves, alerta Corpo de Bombeiros

Os acidentes desta natureza costumam causar queimaduras graves, especialmente no rosto, braços ou mãos e, em casos mais extremos, ferimentos abertos, cortes e traumas

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados