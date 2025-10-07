12°C 19°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Motorista atropela boi solto na rodovia e duas pessoas ficam feridas em Santo Antônio da Platina

Acidente aconteceu na noite do último sábado (04); vítimas foram socorridas com ferimentos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
07/10/2025 às 15h39 Atualizada em 07/10/2025 às 16h07
Motorista atropela boi solto na rodovia e duas pessoas ficam feridas em Santo Antônio da Platina
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um carro atropelou um boi na noite do último sábado (04) na PR-092, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu por volta das 19h no trecho da rodovia que liga a PR-218 a BR-153, e deixou duas pessoas feridas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o veículo, conduzido por um homem de 48 anos, é um Chevrolet Astra, com placas de Santo Antônio da Platina. Segundo as apurações, o motorista seguia pela pista quando atingiu o animal, que estava solto.

O motorista ficou ferido, e foi levado ao hospital e, por isso, não foi submetido ao teste do bafômetro. A passageira, uma mulher adulta, cuja idade não foi divulgada, também se feriu e foi encaminhada por uma ambulância para atendimento médico.

Contudo, o animal foi removido da rodovia por uma equipe da concessionária EPR Litoral Pioneiro. Durante este processo de remoção do animal e socorro às vítimas, a rodovia ficou parcialmente interditada.

Frente ao caso, que se une à diversos outros registrados na região, a PRE orienta motoristas a redobrar a atenção ao trafegar pela região, especialmente à noite, devido à presença frequente de animais soltos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Norte Pioneiro registra segunda morte por afogamento em menos de uma semana

Homem morreu após desaparecer nas águas de uma represa no Distrito da Platina, em Santo Antônio da Platina

 O trecho vai desde o entroncamento com a Rodovia Transbrasiliana (BR-153) até a localidade de Porto Leopoldino, na divisa com São Paulo. Foto: DER
PR-092 Há 1 semana

DER/PR lança edital para restaurar rodovia entre Santo Antônio da Platina e Andirá

Objetivo é deixar trechos com vida útil de 10 anos; ligação é importante para o setor produtivo da região, escoando a safra e produtos para São Paulo

 Foto: 2º BPM
TRÁFICO Há 2 semanas

Adolescente envolvido com tráfico de drogas é apreendido em Santo Antônio da Platina

Policiais encontraram porções de maconha e cocaína em uma mochila escondida debaixo da cama do adolescente

 Suspeito utilizou a esposa e os filhos como escudo humano. Foto: Divulgação
OPERAÇÃO POLICIAL Há 3 semanas

Suspeito morre em confronto com a polícia em Santo Antônio da Platina

Homem usou a esposa e os filhos como escudo humano, atirou contra os policiais e acabou morto; investigações continuam para desmantelar organização criminosa na cidade

 Foto: Reprodução
MOMENTO FOFURA Há 3 semanas

Garotinha ganha uma Barbie com a mesma condição que a dela e tem a reação mais encantadora

Com apenas um ano, Helena foi diagnosticada com diabetes. Ao ganhar de sua mãe uma Barbie diabética, sua reação encantou as redes sociais

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados