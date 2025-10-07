Motorista atropela boi solto na rodovia e duas pessoas ficam feridas em Santo Antônio da Platina

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um carro atropelou um boi na noite do último sábado (04) na PR-092, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu por volta das 19h no trecho da rodovia que liga a PR-218 a BR-153, e deixou duas pessoas feridas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o veículo, conduzido por um homem de 48 anos, é um Chevrolet Astra, com placas de Santo Antônio da Platina. Segundo as apurações, o motorista seguia pela pista quando atingiu o animal, que estava solto.

O motorista ficou ferido, e foi levado ao hospital e, por isso, não foi submetido ao teste do bafômetro. A passageira, uma mulher adulta, cuja idade não foi divulgada, também se feriu e foi encaminhada por uma ambulância para atendimento médico.

Contudo, o animal foi removido da rodovia por uma equipe da concessionária EPR Litoral Pioneiro. Durante este processo de remoção do animal e socorro às vítimas, a rodovia ficou parcialmente interditada.

Frente ao caso, que se une à diversos outros registrados na região, a PRE orienta motoristas a redobrar a atenção ao trafegar pela região, especialmente à noite, devido à presença frequente de animais soltos.