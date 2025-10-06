19°C 33°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Norte Pioneiro registra segunda morte por afogamento em menos de uma semana

Homem morreu após desaparecer nas águas de uma represa no Distrito da Platina, em Santo Antônio da Platina

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
06/10/2025 às 13h36
Norte Pioneiro registra segunda morte por afogamento em menos de uma semana
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A região do Norte Pioneiro registrou a segunda morte por afogamento em menos de uma semana. Após um jovem de 23 anos morrer na última terça-feira (30) em Quatiguá, um homem de 47 anos também morreu afogado no sábado (04) em Santo Antônio da Platina.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 15h00 para prestar atendimento a uma ocorrência de afogamento registrada em uma represa que fica situada no Distrito da Platina.

No local, testemunhas relataram que o homem havia tentado atravessar a represa a nado, mas quando chegou na metade do percurso, teve dificuldades para continuar nadando e submergiu nas águas. A equipe deu início as buscas que seguiram até o fim do sábado, mas a vítima não havia sido encontrada. Os trabalhos foram retomados na manhã do domingo (05) e o corpo da vítima localizado por volta das 11h00.

A vítima foi identificada como Márcio Aparecido Ignácio. O corpo foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

Este é o segundo registro de morte por afogamento na região em menos de uma semana. Na terça-feira (30), um jovem de 23 anos identificado como Dhioles Tapirape perdeu a vida ao se afogar no Lago Pôr do Sol, em Quatiguá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, devido ao clima quente o número de ocorrências de afogamentos e mortes aumentam. A orientação é para que as pessoas evitem nadar em represas e lagos sem a devida segurança ou acompanhamento, pois fatores como correnteza, profundidade, consumo de bebida alcoólica, temperatura da água e cansaço podem causar acidentes fatais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O trecho vai desde o entroncamento com a Rodovia Transbrasiliana (BR-153) até a localidade de Porto Leopoldino, na divisa com São Paulo. Foto: DER
PR-092 Há 7 dias

DER/PR lança edital para restaurar rodovia entre Santo Antônio da Platina e Andirá

Objetivo é deixar trechos com vida útil de 10 anos; ligação é importante para o setor produtivo da região, escoando a safra e produtos para São Paulo

 Foto: 2º BPM
TRÁFICO Há 1 semana

Adolescente envolvido com tráfico de drogas é apreendido em Santo Antônio da Platina

Policiais encontraram porções de maconha e cocaína em uma mochila escondida debaixo da cama do adolescente

 Suspeito utilizou a esposa e os filhos como escudo humano. Foto: Divulgação
OPERAÇÃO POLICIAL Há 2 semanas

Suspeito morre em confronto com a polícia em Santo Antônio da Platina

Homem usou a esposa e os filhos como escudo humano, atirou contra os policiais e acabou morto; investigações continuam para desmantelar organização criminosa na cidade

 Foto: Reprodução
MOMENTO FOFURA Há 2 semanas

Garotinha ganha uma Barbie com a mesma condição que a dela e tem a reação mais encantadora

Com apenas um ano, Helena foi diagnosticada com diabetes. Ao ganhar de sua mãe uma Barbie diabética, sua reação encantou as redes sociais

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 semanas

Incêndio deixa cenário de guerra em reciclagem do Norte Pioneiro

Situação aconteceu na manhã desta quinta-feira em um barracão que fica próximo a rodovia Benedito Lúcio Machado

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados