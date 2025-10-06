Norte Pioneiro registra segunda morte por afogamento em menos de uma semana

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A região do Norte Pioneiro registrou a segunda morte por afogamento em menos de uma semana. Após um jovem de 23 anos morrer na última terça-feira (30) em Quatiguá, um homem de 47 anos também morreu afogado no sábado (04) em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 15h00 para prestar atendimento a uma ocorrência de afogamento registrada em uma represa que fica situada no Distrito da Platina.

No local, testemunhas relataram que o homem havia tentado atravessar a represa a nado, mas quando chegou na metade do percurso, teve dificuldades para continuar nadando e submergiu nas águas. A equipe deu início as buscas que seguiram até o fim do sábado, mas a vítima não havia sido encontrada. Os trabalhos foram retomados na manhã do domingo (05) e o corpo da vítima localizado por volta das 11h00.

A vítima foi identificada como Márcio Aparecido Ignácio. O corpo foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

Este é o segundo registro de morte por afogamento na região em menos de uma semana. Na terça-feira (30), um jovem de 23 anos identificado como Dhioles Tapirape perdeu a vida ao se afogar no Lago Pôr do Sol, em Quatiguá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, devido ao clima quente o número de ocorrências de afogamentos e mortes aumentam. A orientação é para que as pessoas evitem nadar em represas e lagos sem a devida segurança ou acompanhamento, pois fatores como correnteza, profundidade, consumo de bebida alcoólica, temperatura da água e cansaço podem causar acidentes fatais.