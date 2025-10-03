15°C 29°C
ALEP SELO DIAMANTE

Com raízes em Wenceslau Braz, Emanuel Cavalar assume papel de destaque na Casa Civil do Paraná

Aos 29 anos, Cavalar tem se consolidado como um jovem promissor na gestão pública e política do Estado; com experiência no Governo, Emanuel deixou Curitiba para ajudar o Norte Pioneiro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
03/10/2025 às 17h09 Atualizada em 03/10/2025 às 17h18
Ao centro, Emanuel Cavalar, ao lado do vice-governador Darci Piana (direita) e Norberto Ortigara (esquerda). Foto: Arquivo Pessoal

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Emanuel Cavalar, de 29 anos, tem se consolidado como um jovem promissor na gestão pública do Paraná. Natural de Wenceslau Braz, ele decidiu deixar a grande Curitiba para correr atrás de avanços para o Norte Pioneiro, atuando como assessor da Casa Civil da região, auxiliando os prefeitos a alcançarem seus objetivos com emendas do Estado.

A política está no sangue de Emanuel: ele é bisneto de Augusto Pascoal da Silva, prefeito que liderou a cidade em meados dos anos 60. Desde pequeno, Emanuel sempre esteve ligado à política. Quando criança, participou de campanhas e saiu pelas ruas de Wenceslau Braz balançando bandeiras em prol de candidatos.

“Embora a política estivesse dentro da minha própria casa, com minha família sempre envolvida, Doutor Bráulio e Darci Basso foram pessoas muito importantes para mim. Sempre me incentivaram e me inspiraram a seguir na vida política”, lembrou Emanuel em entrevista com a Folha.

Com 16 anos de idade, ele foi morar na Capital, onde se envolveu ainda mais com o mundo político. Ao chegar na cidade, ele recebeu uma proposta para trabalhar em campanhas políticas, e aceitou. Ao entrar nas campanhas, Emanuel logo se destacou e, em 2015, conquistou um lugar na Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB), ao lado de Norberto Ortigara. Foram longos anos de atuação neste setor, até que assumiu novas funções no Gabinete da Secretaria de Fazenda (Sefa), novamente ao lado de ortigara.

“O que me fez voltar foi a paixão pela cidade"

Entre a Seab e a Sefa, foram 10 anos de trabalho, onde o jovem político adquiriu muita experiência. Porém, neste ano, sua vida política – e pessoal – deu mais um passo decisivo: a agitação da Capital, a agenda lotada e os compromissos pelo Estado não seguraram a paixão de Emanuel pelo interior, e ele assumiu a assessoria da Casa Civil do Norte Pioneiro, com o objetivo de ajudar as cidades da região.

“O que me fez voltar foi a paixão pela cidade. Foi a vontade de colocar toda a minha experiência, tudo aquilo que aprendi em Curitiba nestes anos a serviço da nossa região. As experiências na Capital foram ótimas, mas o meu foco agora é ajudar o Norte Pioneiro e a minha cidade, Wenceslau Braz”, enfatizou.

Emanuel assumiu a nova função em junho e, junto com a função, voltou à sua terra natal. Ao lado dos políticos do Norte Pioneiro, o jovem está atuando em diversas demandas para todas as cidades, trabalhando em projetos de infraestrutura, saúde, educação e diversas outras áreas, para garantir avanços nas prefeituras e, consequentemente, melhor qualidade de vida para os moradores.

“Lá em Curitiba, eu recebia as demandas das prefeituras, mas agora, sou eu quem vou junto com os prefeitos daqui para pedir recursos e apresentar projetos para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Está sendo uma experiência ótima na Casa”, enalteceu.

Entre os principais projetos em que Emanuel está trabalhando, está a pavimentação da estrada rural do Patrimônio São Miguel, uma área rural de Wenceslau Braz, que verá esta demanda histórica sendo realizada. O valor já foi anunciado, e a prefeitura trabalha para prosseguir com o projeto.

Contudo, Emanuel tem fortificado a representação do Norte Pioneiro, politicamente falando. Na Seab, Sefa ou agora, na Casa Civil, o jovem tem lutado para realizar as demandas de toda a região.

