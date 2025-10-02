14°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Jovem morre com suspeita de overdose em Siqueira Campos

Vítima foi levada a Santa Casa por uma pessoa que o encontrou passando mal no trevo da PR092 com a Rua Rio Grande

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
02/10/2025 às 17h31
Jovem morre com suspeita de overdose em Siqueira Campos
Jovem chegou a ser socorrido na Santa Casa, mas não resistiu e veio a óbito. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Um jovem morreu após passar mal na tarde desta quarta-feira (01). O caso aconteceu no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro e, de acordo com a avaliação médica preliminar e relatos da mãe da vítima, a principal suspeita é de que ele tenha sofrido uma overdose de entorpecentes.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, por volta das 17h30 os agentes da Polícia Civil receberam a informação de que um jovem havia entrado em óbito no hospital. Diante do chamado, a equipe foi até a Santa Casa para averiguar a situação.

No local, os investigadores foram informados que o jovem havia dado entrada no hospital todo molhado e com convulsões após ter sido socorrido por um popular que relatou ter o encontrado próximo ao trevo da Rua Rio Grande com a rodovia PR092. No momento em que a equipe policial tentava identificar a vítima, uma mulher chegou ao hospital e se apresentou como a mãe do rapaz. A mulher disse a equipe policial que o filho fazia uso de medicações e que também era usuário de maconha e cocaína, sendo que nesta quarta-feira o filho não foi trabalhar.

Em seguida, os policiais foram informados pela equipe médica de que o rapaz não apresentava nenhum tipo de ferimento e, devido aos sintomas, possivelmente ele estava tendo uma overdose. Infelizmente, o rapaz de 21 anos não resistiu e veio a óbito no hospital.

Diante da situação, a mãe do rapaz foi orientada sobre os procedimentos cabíveis ao caso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 6 horas

Polícia prende mulher que armou emboscada com o marido para assaltar idoso

Crime aconteceu em abril deste ano após a vítima ser convidada pela mulher para um almoço e ser surpreendida pelo homem que a ameaçou com uma faca

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 8 horas

Jovem vai parar no hospital com suspeita de overdose em Siqueira Campos

Vítima foi levada a Santa Casa por uma pessoa que o encontrou passando mal no trevo da PR092 com a Rua Rio Grande

 Foto: Divulgação.
TRÂNSITO Há 1 semana

Duas pessoas ficam feridas após carro entrar embaixo de caminhão na PR092

Acidente aconteceu no trecho da rodovia que passa pelo município de Siqueira Campos e as vítimas foram levadas ao hospital

 O jornalista destacou que pretende manter a essência do jornalismo humano e espontâneo. “Tudo sem roteiro. O roteiro se cria no caminho“. Foto Reprodução
EXPEDIÇÃO 399 Há 1 semana

Jornalista lança projeto para visitar os 399 municípios do Paraná começando por Siqueira Campos

Segundo Oliveira Júnior, a Expedição 399 será feita ‘sem roteiro’, criada a cada encontro e história revelada pelo caminho

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Siqueira Campos e outros três municípios enfrentam falta de água nesta terça-feira

Segundo comunicado da Sanepar, situação acontece devido a problemas no fornecimento de energia elétrica após o temporal do fim de semana

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados