Polícia prende mulher que armou emboscada com o marido para assaltar idoso

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - A equipe da Polícia Civil de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, prendeu uma mulher acusada de armar uma emboscada junto com o marido para assaltar um idoso. O crime aconteceu em abril deste ano e a suspeita foi presa na última quarta-feira (01) em Santana do Itararé.

Conforme o registro policial, no dia 07 de abril o idoso procurou a equipe da Polícia Militar junto com seus filhos para denunciar o crime. Conforme seus relatos, ele já conhecia a mulher há quatro anos e foi convidado para almoçar em sua casa, mas quando chegou ao local foi surpreendido pelo marido da suspeita que utilizou uma faca para realizar as ameaças e obrigar o homem a entregar mais de R$ 1,4 mil.

Ainda segundo o registro, o marido da mulher disse que caso o idoso procurasse a polícia, eles iram dizer que o idoso havia tentado estuprar a mulher. Apesar da ameaça, o homem deixou o local e foi até Salto do Itararé onde contou os fatos aos seus filhos que vieram até a PM de Siqueira Campos e denunciaram o crime. Com isso, os policiais foram até a casa do casal onde encontraram o aparelho celular do idoso e o homem acabou confessando o crime.

Na data, o casal chegou a ser preso, mas a mulher foi liberada. Porém, na última quarta-feira, os policiais receberam a informação de que a mulher estava em uma pousada na cidade de Santana do Itararé e foram até o local onde cumpriram o mandado de prisão contra ela que foi encaminhada ao Depen de Wenceslau Braz.