Jovem vai parar no hospital com suspeita de overdose em Siqueira Campos

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um jovem foi parar no hospital após passar mal na tarde desta quarta-feira (01). O caso aconteceu no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro e, de acordo com a avaliação médica preliminar e relatos da mãe da vítima, a principal suspeita é de que ele tenha sofrido uma overdose de entorpecentes.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, por volta das 17h30 os agentes da Polícia Civil receberam a informação de que um jovem havia entrado em óbito no hospital. Diante do chamado, a equipe foi até a Santa Casa para averiguar a situação.

No local, os investigadores foram informados que o jovem havia dado entrada no hospital todo molhado e com convulsões após ter sido socorrido por um popular que relatou ter o encontrado próximo ao trevo da Rua Rio Grande com a rodovia PR092. No momento em que a equipe policial tentava identificar a vítima, uma mulher chegou ao hospital e se apresentou como a mãe do rapaz. A mulher disse a equipe policial que o filho fazia uso de medicações e que também era usuário de maconha e cocaína, sendo que nesta quarta-feira o filho não foi trabalhar.

Em seguida, os policiais foram informados pela equipe médica de que o rapaz não apresentava nenhum tipo de ferimento e, devido aos sintomas, possivelmente ele estava tendo uma overdose.

Diante da situação, a mãe do rapaz foi orientada sobre os procedimentos cabíveis ao caso.