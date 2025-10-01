Cidades da região estão em alerta de tempestades nesta quarta-feira

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Toda a região do Norte Pioneiro entra em alerta para tempestades perigosas nesta quarta-feira (01). O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), e entrará em vigor a partir das 15h, colocando todas as cidades em risco.

De acordo com as previsões, as chuvas devem ser intensas, chegando a 30mm por hora. Os ventos também serão fortes na região, podendo chegar a 60km por hora. Além disso, o INMET prevê queda de granizo durante o período do alerta, que vale até as 10h da quinta-feira (02).

O Instituto também alerta que existe o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos na região, mas que as probabilidades são baixas até o momento.

Entre as orientações, destaca-se a recomendação para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, já que existe risco de queda de galhos e até de descargas elétricas. A população também deve evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, que podem ser danificadas com a força do vento.

Outro ponto de atenção é o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada. A orientação é desligá-los nesses momentos, prevenindo danos causados por possíveis oscilações ou descargas elétricas.