Norte Pioneiro entra em alerta para tempestade de granizo nesta segunda-feira

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um alerta de tempestade de granizo está em vigor em todo o Norte Pioneiro entre esta segunda-feira (29) e a manhã da terça-feira (30). O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda aponta chuvas intensas, ventos fortes e um leve risco de queda de energia na região.

O aviso entra em vigor a partir das 18h desta segunda-feira, com previsão de chuvas de até 30 milímetros por hora. Além disso, nas próximas 16 horas, a região pode enfrentar ventos fortes de até 60 quilômetros por hora.

Junto com as chuvas intensas e os ventos fortes, o Inmet também alerta para queda de granizo em toda a região, sendo que áreas mais próximas de rios podem ser as mais afetadas. No entanto, toda a região está em alerta.

O Instituto também afirma que existe um baixo risco de corte de energia elétrica, assim como o risco de estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos também são baixos.

As instruções do Inmet são que, em casos de rajadas de vento, os moradores não se abriguem debaixo de árvores, pois há o leve risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em caso de temporais, o Instituto também alerta para que os moradores evitem utilizar e deixar aparelhos eletrônicos ligados à tomada, evitando prejuízos e tragédias maiores, dependendo de cada situação.

O alerta, classificado como amarelo, indicando perigo potencial, ficará em vigor até as 10h00 desta terça-feira (30). No entanto, entre este período é de extrema importância que os moradores se atenham às orientações do Inmet.