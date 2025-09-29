15°C 31°C
Jaguariaíva, PR

Autoridades da AMCG e Amunorpi participam de Missão Oficial na Índia

Prefeitos de Jacarezinho e Imbaú conquistaram investimento tecnológico que transformará as cidades em referência nacional de tecnologias avançadas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
29/09/2025 às 16h57 Atualizada em 30/09/2025 às 08h44
Autoridades da AMCG e Amunorpi participam de Missão Oficial na Índia
Prefeitos Marcelo Palhares e Dayane Sovinski em reunião com lideranças internacionais. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A prefeita de Imbaú, e presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), Dayane Sovinski, acompanhada do prefeito de Jacarezinho, e presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), Marcelo Palhares, estão participando de uma Missão no país da Índia, onde buscam por investimentos para as cidades destas regiões.

A Missão está sendo realizada na cidade de Mumbai, ao lado do deputado estadual Marcelo Rangel, com o objetivo de promover o intercâmbio tecnológico e institucional entre o Paraná e os principais polos de inovação indianos, com foco especial em tecnologia da informação, cidades inteligentes, energias renováveis, biotecnologia e mobilidade urbana.

Os prefeitos, acompanhados de outros representantes destas Associações, participaram de reuniões com lideranças internacionais, onde também tiveram a oportunidade de apresentar as potencialidades de cada região, que possuem grande impacto na economia do Estado, especialmente nos setores agrícola, agropecuário, industrial e turístico.

A Missão já está tendo resultados positivos, tanto para as cidades dos Campos Gerais quanto para o Norte Pioneiro. Nesta segunda-feira (29), a AMCG divulgou algumas das conquistas obtidas através desta iniciativa.

Segundo informações divulgadas pela Associação, a Índia investirá em tecnologia na região. “A Índia vai fazer investimento em Inteligência Artificial para prestar serviço para as prefeituras do Paraná, começando pelas cidades de Jacarezinho e de Imbaú”, contou o deputado Marcelo Rangel.

“É uma conquista que vai se estender aos municípios do Paraná e, com certeza em todo o Brasil”, disse Dayane.

O acordo prevê a implantação de um projeto piloto de atendimento digital ao cidadão, que utilizará tecnologias de IA para modernizar os canais de comunicação e otimizar os serviços oferecidos pelas prefeituras. Com isso, estas cidades passarão a ser referência nacional no uso de tecnologias avançadas.

Dayane, celebrou a conquista, afirmando que será algo importante para todo o Estado e, futuramente, para o País. “É uma conquista que vai se estender aos municípios do Paraná e, com certeza em todo o Brasil”, afirmou a prefeita.

Marcelo Palhares, explanou um pouco mais sobre como esse investimento ajudará no dia a dia de cada município, e também comentou que não haverá custo algum para as cidades de Jacarezinho e Imbaú.

“É uma conquista muito importante. Saber que vamos trazer essa Inteligência Artificial para ajudar nas demandas dos municípios, porque os municípios precisam”, afirmou o prefeito em sua fala.

Ele ainda destacou que a inovação “vai ajudar as pessoas no dia a dia, economizar tempo e outra coisa, sem custo algum para os dois municípios que vão receber estes testes do projeto”, enfatizou Marcelo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto Divulgação
APAGÃO Há 1 semana

Wenceslau Braz enfrenta 15 horas sem energia; 448 mil imóveis no Paraná ficam sem luz

Em Bandeirantes, duas torres de alta tensão foram derrubadas pelos ventos, mas a Copel conseguiu redirecionar o fornecimento para linhas alternativas, evitando a interrupção total na região

 Em 2015, integrou o elenco da 8ª edição do reality A Fazenda, exibido pela Record. Foto Redes Sociais
COMOÇÃO ENTRE FÃS Há 1 semana

JP Mantovani, modelo e apresentador, morre aos 46 anos em acidente de moto

Ex-participante de A Fazenda e Power Couple não resistiu após colisão na Marginal Pinheiros

 Chuva deve atingir algumas cidades na noite desta segunda-feira (15). Foto: Geraldo Bubniak/AEN
SECA NA REGIÃO Há 2 semanas

Mesmo com risco de tempestades no Paraná, chuva será pouca na região

Simepar prevê chuva abaixo de 6mm para o Norte Pioneiro e Campos Gerais, mantendo uma situação crítica nestas regiões

 Acidentes com panelas de pressão podem ter consequências muito sérias. Foto: Geraldo Bubniak/AEN
SEGURANÇA Há 2 semanas

Acidentes com panela de pressão podem causar queimaduras graves, alerta Corpo de Bombeiros

Os acidentes desta natureza costumam causar queimaduras graves, especialmente no rosto, braços ou mãos e, em casos mais extremos, ferimentos abertos, cortes e traumas

 Imagem Ilustrativa. Foto: IA - Folha Extra
SITUAÇÃO CRÍTICA Há 2 semanas

Seca no Norte Pioneiro: cidades estão há mais de 26 dias sem chuva e situação fica crítica

Cambará tem o pior cenário da região, com 49 sem dias sem chuva acima de 1mm; Campos Gerais também enfrenta cenário preocupante, com cerca de 15 dias sem precipitação

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados