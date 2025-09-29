Autoridades da AMCG e Amunorpi participam de Missão Oficial na Índia

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A prefeita de Imbaú, e presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), Dayane Sovinski, acompanhada do prefeito de Jacarezinho, e presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), Marcelo Palhares, estão participando de uma Missão no país da Índia, onde buscam por investimentos para as cidades destas regiões.

A Missão está sendo realizada na cidade de Mumbai, ao lado do deputado estadual Marcelo Rangel, com o objetivo de promover o intercâmbio tecnológico e institucional entre o Paraná e os principais polos de inovação indianos, com foco especial em tecnologia da informação, cidades inteligentes, energias renováveis, biotecnologia e mobilidade urbana.

Os prefeitos, acompanhados de outros representantes destas Associações, participaram de reuniões com lideranças internacionais, onde também tiveram a oportunidade de apresentar as potencialidades de cada região, que possuem grande impacto na economia do Estado, especialmente nos setores agrícola, agropecuário, industrial e turístico.

A Missão já está tendo resultados positivos, tanto para as cidades dos Campos Gerais quanto para o Norte Pioneiro. Nesta segunda-feira (29), a AMCG divulgou algumas das conquistas obtidas através desta iniciativa.

Segundo informações divulgadas pela Associação, a Índia investirá em tecnologia na região. “A Índia vai fazer investimento em Inteligência Artificial para prestar serviço para as prefeituras do Paraná, começando pelas cidades de Jacarezinho e de Imbaú”, contou o deputado Marcelo Rangel.

“É uma conquista que vai se estender aos municípios do Paraná e, com certeza em todo o Brasil”, disse Dayane.

O acordo prevê a implantação de um projeto piloto de atendimento digital ao cidadão, que utilizará tecnologias de IA para modernizar os canais de comunicação e otimizar os serviços oferecidos pelas prefeituras. Com isso, estas cidades passarão a ser referência nacional no uso de tecnologias avançadas.

Dayane, celebrou a conquista, afirmando que será algo importante para todo o Estado e, futuramente, para o País. “É uma conquista que vai se estender aos municípios do Paraná e, com certeza em todo o Brasil”, afirmou a prefeita.

Marcelo Palhares, explanou um pouco mais sobre como esse investimento ajudará no dia a dia de cada município, e também comentou que não haverá custo algum para as cidades de Jacarezinho e Imbaú.

“É uma conquista muito importante. Saber que vamos trazer essa Inteligência Artificial para ajudar nas demandas dos municípios, porque os municípios precisam”, afirmou o prefeito em sua fala.

Ele ainda destacou que a inovação “vai ajudar as pessoas no dia a dia, economizar tempo e outra coisa, sem custo algum para os dois municípios que vão receber estes testes do projeto”, enfatizou Marcelo.