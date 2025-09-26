12°C 26°C
Adolescente envolvido com tráfico de drogas é apreendido em Santo Antônio da Platina

Policiais encontraram porções de maconha e cocaína em uma mochila escondida debaixo da cama do adolescente

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
26/09/2025 às 13h18
Foto: 2º BPM

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um adolescente foi apreendido por envolvimento com tráfico de drogas na cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Policiais encontraram porções de maconha e cocaína em uma mochila escondida debaixo da cama do adolescente.

A apreensão foi realizada na tarde desta quinta-feira (25), no bairro Vila Ribeiro. Segundo a Polícia Militar, havia um mandado de busca e apreensão aberto contra o adolescente e, com apoio da Polícia Civil e da Agência Local de Inteligência do 2º Batalhão da PM, foi organizada a operação.

A partir das diligências, os policiais localizaram o adolescente em sua própria casa, na rua Dário Vilela Bittencourt. No local, o adolescente foi apreendido, e os policiais iniciaram buscas pela casa.

Durante as buscas, encontraram uma mochila escondida debaixo da cama do alvo, com 63 gramas s maconha e 8 gramas de cocaína, além de R$ 350 em dinheiro e o celular do adolescente.

Após a apreensão, o menor foi encaminhado ao Centro Socioeducativo de Santo Antônio da Platina, onde permanecerá à disposição da Justiça. As autoridades destacam que a operação reforça o trabalho integrado entre as forças policiais na repressão ao tráfico de drogas na região.

