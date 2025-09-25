Centrão ensaia afastamento de Tarcísio e fortalece projeto presidencial de Ratinho Junior

Ratinho Junior, além de transformar o Paraná e colocá-lo na quarta economia nacional já age como presidenciável e conta com a máquina partidária do PSD a seu favor. Foto AEN

Curitiba - As peças do tabuleiro político de 2026 começam a se mover com maior clareza. O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), já não esconde o interesse em disputar a Presidência da República e tem dado sinais explícitos, inclusive em suas redes sociais, de que trabalha para viabilizar o projeto nacional. O movimento ganha força em meio ao desgaste do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que até então era tratado como o principal nome da direita para suceder Jair Bolsonaro como candidato competitivo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No mês passado, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, comunicou diretamente a Lula que sua preferência dentro do partido é pelo nome de Ratinho Junior, considerado o maior trunfo da sigla para a corrida presidencial. A declaração reforçou a leitura de que o governador do Paraná já ocupa posição de destaque no cenário e pode ser o ponto de convergência do Centrão. Em São Paulo, Kassab reuniu empresários, médicos e políticos em um jantar que teve como pauta central testar a receptividade de Ratinho Junior como candidato nacional. Segundo participantes, o ambiente foi de incentivo e confiança na viabilidade do projeto.

Enquanto isso, Tarcísio enfrenta dificuldades políticas. O atrito com o Supremo Tribunal Federal, após declarações contra o ministro Alexandre de Moraes e participação em atos pela anistia de Jair Bolsonaro, desgastou sua imagem institucional. Além disso, a postura considerada vacilante na defesa do ex-presidente tem irritado parte do eleitorado bolsonarista. O quadro se complica ainda mais com a movimentação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que já acena com uma candidatura própria em 2026, ampliando a fragmentação no campo conservador.

Levantamento recente do Datafolha mostra que tanto Tarcísio quanto Ratinho Junior apresentam desempenho semelhante contra Lula em eventual segundo turno. O petista teria 45% contra 41% de Tarcísio, e 45% contra 40% de Ratinho. A diferença está na leitura política: enquanto o governador paulista acumula arestas, o paranaense desponta como alternativa de coesão. Ratinho Junior, além de transformar o Paraná e colocá-lo na quarta economia naciona já age como presidenciável e conta com a máquina partidária do PSD a seu favor. Até março de 2026, prazo final de desincompatibilização, as cartas estarão na mesa. Para o Centrão, no entanto, o recado já está dado: o nome preferencial da vez atende por Ratinho Junior.