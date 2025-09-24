Estrada Rural de Wenceslau Braz vai receber 6 km de asfalto

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Wenceslau Braz está prestes a viver uma transformação histórica: a prefeitura está finalizando os projetos para asfaltar grande parte das ruas da cidade, com um plano audacioso de pavimentar quase 100% das vias públicas. Os projetos são parte de grandes iniciativas do Governo do Estado, o Asfalto Novo, Vida Nova e Estradas Rurais Integradas, que totalizam cerca de R$ 18 milhões investidos no município. Uma das obras mais aguardadas é a pavimentação da estrada rural que liga o Patrimônio São Miguel à PR-092.

A cidade foi contemplada com R$ 6 milhões para cada segmento destas iniciativas. Do programa Asfalto Novo, Vida Nova, foram destinados R$ 12 milhões, sendo que serão divididos para recape asfáltico das ruas e pavimentação das ruas de terra dentro da área urbana. Já do programa Estradas Rurais Integradas, foram investidos mais R$ 6 milhões, para asfaltar estradas da zona rural da cidade.

O vice-prefeito, Paulo Henrique Lima, o Rick, detalhou que os projetos já estão avançados, e grande parte dos planos da prefeitura estão certos de que acontecerão nos próximos anos. A partir das emendas estaduais, a prefeitura vai conseguir asfaltar as principais ruas e estradas da cidade, dando prioridade para as que possuem maior fluxo. Futuramente, com a chegada de mais valores, quase toda a cidade será asfaltada.

“Os valores que temos hoje, são de obras que já estão confirmadas para acontecer, mas não dá para fazer todas as ruas. No projeto, já estamos fazendo um levantamento para asfaltar todas, mas ainda vai faltar uns R$ 7 milhões para isso”, disse Rick.

Uma das obras mais aguardadas pelos moradores, é a pavimentação da estrada rural que liga o Patrimônio São Miguel à PR-092. Serão cerca de 6km de asfalto, construído desde a ligação da estrada rural com a rodovia até chegar ao patrimônio. Segundo Rick, o local será o primeiro da zona rural a receber a obra devido ao fluxo e necessidade urgente da obra.

“Ali temos granja de frango, produção de soja, então tem um fluxo muito grande de caminhões. Sem contar que o patrimônio possui uma escola, então é uma das nossas prioridades no momento”, disse Rick.

O vice-prefeito ainda afirmou que o asfalto não vai beneficiar apenas os moradores do patrimônio, mas também aqueles que morram em bairros próximos, e que também utilizam a estrada para chegar em suas casas. Segundo ele, também há um projeto de pavimentar o trecho do contorno do bairro Água Grande com pedras sextavadas, uma obra de aproximadamente 3km.

Apesar do anúncio da pavimentação, Rick disse que ainda não há previsão para o início das obras, embora que, segundo ele, desde o início da gestão, o prefeito Luiz Carlos Vidal, o Polaco, está trabalhando com todos os processos para tornar os projetos em realidade. “Esses trabalhos não são vistos, mas já trabalhamos muito para que os projetos chegassem ao ponto que estão. Agora resta finalizar, abrir a licitação, contratar a empresa e começar o serviço”, contou.

Além do patrimônio, diversas ruas da cidade serão asfaltadas pelo programa de recape asfáltico, como a Avenida Athayde Ferreira dos Santos, que fica logo atrás do cemitério, que será completamente asfaltada até chegar na Marechal Deodoro, na Capela Mortuária, rua João Abrão Faiad, 26 de novembro e outras oito ruas.

Pelo asfalto novo, que será construído em estradas de terra dentro do perímetro urbano, um dos exemplos de ruas asfaltadas é a rua Vereador João Pedro Nazaré, que vai em direção ao Country Club e chega à PR-092, onde também há planejamento de construção de um novo trevo de acesso. No total, 34 ruas da cidade serão asfaltadas nos próximos anos.