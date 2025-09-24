Duas pessoas ficam feridas após carro entrar embaixo de caminhão na PR092

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um acidente de trânsito registrado na noite desta terça-feira (23) deixou duas pessoas feridas na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu um automóvel Ford Fiesta e um caminhão Ford 700. Conforme os dados colhidos no local, os dois veículos seguiam pela rodovia no sentido Siqueira Campos a Quatiguá quando, na altura do km 292, o automóvel acabou atingindo a traseira do caminhão indo parar embaixo do veículo.

Com o impacto, uma mulher de 29 anos que dirigia o veículo e uma adolescente de 15 anos tiveram ferimentos. Elas foram socorridas e encaminhadas ao hospital da cidade de Quatiguá para receber atendimento médico. Já o motorista do caminhão não ficou ferido. Ele realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.