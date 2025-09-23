9°C 23°C
Jornalista lança projeto para visitar os 399 municípios do Paraná começando por Siqueira Campos

Segundo Oliveira Júnior, a Expedição 399 será feita ‘sem roteiro’, criada a cada encontro e história revelada pelo caminho

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
23/09/2025 às 19h13
O jornalista Oliveira Júnior deu início nesta terça-feira, 23 de setembro, a um dos projetos mais ousados de sua carreira: a Expedição 399, uma série documental que vai percorrer todas as cidades do Paraná, revelando histórias, personagens, tradições e curiosidades dos 399 municípios do estado, começando por Siqueira Campos.

O lançamento oficial aconteceu hoje com a estreia do canal dedicado ao projeto e a divulgação do primeiro episódio, gravado em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. Durante participação em um mini podcast na Folha Extra, Oliveira contou como surgiu a ideia, explicou que a proposta é registrar não apenas os cenários, mas principalmente as pessoas que vivem em cada lugar. “Quero mostrar a vida de cada cidade, das famílias, do comércio, da agricultura, dos costumes e da fé. O Paraná é gigante e cada município tem uma riqueza cultural que precisa ser contada”, afirmou.

Quero mostrar a vida de cada cidade, das famílias, do comércio, da agricultura, dos costumes e da fé. O Paraná é gigante e cada município tem uma riqueza cultural que precisa ser contada

 

Mini podcast na Folha Extra marca o lançamento oficial do projeto - Foto Reprodução

 

O jornalista destacou que pretende manter a essência do jornalismo humano e espontâneo. “Tudo sem roteiro. O roteiro se cria no caminho, a partir das pessoas e dos encontros que acontecem em cada cidade”, disse. A experiência em Siqueira Campos foi escolhida como ponto de partida justamente por abrigar a tradicional Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, um dos maiores eventos religiosos do interior do estado, que atrai milhares de romeiros todos os anos. No episódio, Oliveira registrou a fé do povo, o comércio local e as histórias das famílias siqueirenses.

Ele ressaltou que a expedição será realizada cidade por cidade, sem pressa, sempre atento aos detalhes que fazem cada lugar especial. Em alguns momentos deve contar com o apoio de um cinegrafista, mas a essência do projeto será produzida com simplicidade, apenas com câmera, microfone e estrada. “Quero que o público viaje junto comigo. Que se reconheça nos rostos e nas histórias. Que cada paranaense sinta orgulho de ver sua cidade retratada”, destacou.

Cenas do episódio em Siqueira Campos, com o senhor Hugo Frandina - dono de um comércio popular na cidade - Foto Reprodução

 

O primeiro episódio de Siqueira Campos já está disponível no canal oficial do Youtube Expedição399 e marca o início de uma longa jornada. “Esse é só o começo. A cada semana vamos trazer novas histórias e novas cidades. O próximo episódio pode ser em qualquer canto do nosso Paranazão”, disse Oliveira, encerrando a entrevista com o bordão que promete acompanhar toda a série: “O impossível só existe pra quem não tenta… você pode!”

Veja o 1º epidósio da série gravado em Siqueira Campos

 

