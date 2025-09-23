9°C 23°C
Jaguariaíva, PR

Siqueira Campos e outros três municípios enfrentam falta de água nesta terça-feira

Segundo comunicado da Sanepar, situação acontece devido a problemas no fornecimento de energia elétrica após o temporal do fim de semana

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/09/2025 às 15h11
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Moradores de Siqueira Campos e outros quatro municípios do Norte Pioneiro estão enfrentando problemas no abastecimento de água nesta terça-feira (23). De acordo com a Sanepar, a situação acontece devido a problemas no fornecimento de energia elétrica após o temporal registrado na noite do último domingo (21).

Conforme o comunicado da companhia de abastecimento, o abastecimento de água nos municípios de Siqueira Campos, Joaquim Távora, Santo Antônio da Platina e Quatiguá foi afetado devido a falta de energia elétrica que alimenta as estações de abastecimento de água nos municípios.

Ainda conforme o comunicado, após o retorno da energia elétrica nestas cidades a previsão era de que o sistema de abastecimento voltasse ao normal ainda na segunda-feira (22), mas conforme relatos de leitores enviados a Folha Extra, ainda há localidades onde o fornecimento de água não foi normalizado, como é o caso de Siqueira Campos.

Em contato com a Copel, a reportagem foi informada que o temporal do último domingo causou estragos em torres de transmissão interrompendo o fornecimento de energia elétrica na região. Com isso, foi ativada uma rede de energia auxiliar para que as cidades não ficassem sem luz e os técnicos seguem trabalhando para normalizar o fornecimento. Em algumas localidades, já há cronograma de desligamento programado para ações de manutenção e reparos da rede.

Em localidades onde ainda não há água, a Sanepar orienta a população para que priorize o uso da água para alimentação e higiene, evitando desperdícios. Em bairros e/ou localidades situadas em pontos mais altos, o abastecimento pode demorar um pouco mais para ser normalizado. Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com a companhia através do telefone 0800 200 0115.

