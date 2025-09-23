Acidente em Siqueira Campos mata jovem e deixa bebê em estado grave

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Uma jovem de 22 anos vítima de um grave acidente de trânsito registrado no último domingo (21) não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ela era passageira de um VW Gol que capotou na rodovia PR-424 no trecho entre os municípios de Siqueira Campos e Salto do Itararé, no Norte Pioneiro. Um bebê ficou em estado grave.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 14h00 e envolveu um automóvel VW Gol que seguia pela rodovia PR424 quando, na altura do km 22 na região da Gabiroba, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou.

A jovem identificada como Camile Fátima de Souza estava como passageira no veículo. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu e morreu nesta segunda-feira (22). Um jovem de 25 anos que dirigia o veículo e uma bebê de um ano e seis meses tiveram ferimentos graves e também foram levados ao hospital.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.